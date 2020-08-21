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Bakan Dönmez: 'Gazın ekonomik değeri 65 milyar dolar'

Bakan Dönmez: 'Gazın ekonomik değeri 65 milyar dolar'
Bakan Dönmez: 'Gazın ekonomik değeri 65 milyar dolar'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi bulunmasının ardından yaptığı açıklamada; “Yeni kaynak bulamazsak bile bu gaz 7-8 yıllık ihtiyacı karşılar. Geriye dönük hesaplandığında gazın değeri 65 milyar dolar'' dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in açıklamalarından satır başları;

14 ay önce bu bölgede sismik araştırma çalışmalarına başladık. 2100 metre civarında bir deniz derinliği var bu bölgede. 1400 metrelik kazıdan sonra 2 adet gaz akışları gelmeye başladı.

Yeni kaynak bulamazsak bile bu gaz 7-8 yıllık ihtiyacı karşılar. Geriye dönük hesaplandığında gazın değeri 65 milyar dolar.

Boru hattını ihale usulüyle yapabiliriz. İşletme, Türkiye Petrolleri tarafından yürütülecek. Kaynaktan evdeki ocağa kadar yerli ve milli imkanlarla bu süreci yönetecek güce sahibiz.

Doğu Akdeniz'de Rum yönetiminin ne dediğine bakmaksızın hakkımız olan yerlerde aramalarımızı yapıyoruz.

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