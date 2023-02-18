Bakan Dönmez: 'Gemiyi şuanda İskenderun Körfezi'ne getirdik. 400 kabinli, bin 56 yataklı gemidir'

Hatay'da enkaz bögesinde açıklamalarda bulunan Enerji Bakanı Fatih Dönmez, "İskenderun körfez deniz kentimiz. Limanları müsait. Akdeniz ve Ege'de hizmet veren yataklı gemilerle irtibata geçtik. İlk etapta temasa geçtiğimiz bir gemiyle de anlaşma sağlandı. Şuanda İskenderun Körfezi'ne getirdik. Arkamızda bulunan gemi 400 kabinli, 400 kameralı ve bin 56 yataklı gemidir. Burada depremzede vatandaşlarımızı her türlü barınma, yeme-içme ihtiyaçları hatta sosyal ihtiyaçları karşılanacak imkana kavuşturmuş oluyoruz"

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