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Bakan Dönmez, İskenderun'da çadır kentteki depremzedelerle bir araya geldi

Bakan Dönmez, İskenderun'da çadır kentteki depremzedelerle bir araya geldi
Bakan Dönmez, İskenderun'da çadır kentteki depremzedelerle bir araya geldi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İskenderun’da AFAD tarafında kurulan çadır kenti ziyaret ederek depremzedelerin taleplerini dinledi.

Yunus Emre Mahallesi'nde yeni kurulan çadır kentte gelen Bakan Dönmez, burada afetzedelerle buluştu. Vatandaşların taleplerini dinleyen Dönmez, çocuklarla da yakından ilgilendi. Çadır kente bir an evvel elektrik verilmesi için ilgili dağıtım şirketine talimat veren Dönmez, ardından İskenderun Afet Koordinasyon Merkezinde afet değerlendirme toplantısına geçti.

Musa Enes Aksakal
 

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