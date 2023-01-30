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Bakan Dönmez: 'Kapatılmış alanlarda tekrar çalışma yapılacak'

Bakan Dönmez: 'Kapatılmış alanlarda tekrar çalışma yapılacak'
Bakan Dönmez: 'Kapatılmış alanlarda tekrar çalışma yapılacak'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ''2008'li yıllarda çok uluslu şirketlerin sondaj yaptığı alanlarda da kaynak aramaları yapılacak. Çok uluslu şirketlerle yapılan anlaşmalarla kaynağın yaklaşık yarısı bu şirketlerin olacaktı. Şuan yüzde 100 Türkiye'ye ait. Kapatılmış alanlar var buralarda tekrar çalışmalar yapacağız'' dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 'Enerjide Türkiye Yüzyılı Zirvesi'nin özel oturumunda önemli açıklamalar yaptı. Keşfedilen doğal gazın tamamının Türkiye'nin imkânlarıyla bulunduğunu anlatan Bakan Dönmez, ''2008'li yıllarda çok uluslu şirketlerle görüşmeler oldu. Sondajlar yapıldı. Buluş yapılamadı. Bazı kapatılmış alanları gördük. Niyet okuma yapmıyoruz ama bu bölgelerde tekrar arama çalışmaları yapacağız. Gelen şirketler klasik yapılarda gaz ve petrol kaynağı aradı. Sakarya sahasında yapılan buluş bize özgü yaklaşımlarla yapılan araştırmaların sonucudur. Kaynaklar geçmişte bulunmuş olsaydı, çıkarılan kaynağın yaklaşık yarısı ulusal şirketlerin olacaktı. Şuan yüzde 100'ü Türkiye imkânlarıyla yapıldı. Eskiden yapılan sondajlar vardı oralarda tekrar çalışmalar yapacağız. Kapatılmış alanlar var buralarda tekrar çalışmalar yapacağız'' şeklinde konuştu.

Murat Ergin - Muhammed Fırat Aksoy

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