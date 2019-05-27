Bakan Dönmez, 'Seçim sürecini riske atmayacak şekilde tüm tedbirleri aldık'

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Boğaziçi Elektrik Dağıtım Genel Müdürlüğünü ziyaret etti. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Genel Müdürlüğünde gerçekleşen görüşme yaklaşık iki saat sürdü. Görüşme sırasında BEDAŞ Genel Müdürü Murat Yiğit, Enerji Bakanı Fatih Dönmez'i özelleştirme süreci sonrasında şirket olarak yapılan yatırımlar, arıza ve kesinti sayılarındaki iyileşme, müşteri memnuniyetindeki artışı konusunda bilgilendirdi. Bunun yanı sıra hizmet kalitesinin ve müşteri memnuniyetinin daha iyiye gidebilmesi için işbirliği içinde olunan kurumlara ilişkin beklenti ve önerilerin dile getirildiği kaydedildi.

Vatandaşlara hizmet konusunda ciddi bir iyileşmenin olduğunu vurgulayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez,'' Bugün yaklaşık iki saat Boğaziçi Elektrik Dağıtımın yönetici ve ortaklarıyla geniş kapsamlı bir toplantı yaptık. Yapılan yatırımlar, verilen hizmetler ve bunların müşteri tarafından alınması konusunda ciddi bir değerlendirme imkanı doğmuş oldu. Bildiğiniz gibi önümüzde bir bayram var ve akabinde bir seçim var. O kapsamda alınması gereken tedbirleri de geniş geniş görüştük. Boğaziçi Elektrik Dağıtım, Türkiye'de en yoğun elektrik abonesinin olduğu bölgede hizmet vermektedir. İstanbul'un 10 milyonluk kısmına hitap ediyor.

Altyapı yoğunluğunun diğer metropollere göre çok daha fazla bir şehirden bahsediyoruz. Sevindirici olan şudur. Yatırımları yaptıkça, hem şebeke hem de teknolojik altyapı yatırımlarını tamamladıkça performanslarında ciddi bir iyileşme olduğunu görebiliyoruz. Bizim temel bir yaklaşımımız var, ölçemediğiniz şeyi kontrol edemezsiniz. Şebekelerde teknolojik yatırımları yapmak suretiyle ölçme ve değerlendirme imkanını sağlayan scada başta olmak üzere bir takım otomasyon sistemlerinin devreye alınması gerekiyordu. Bu bölgede scada uygulaması başladı. Bunun bütün tüketicileri kapsaması biraz zaman alacak. Onu da zaman içerisinde tamamlamış olacağız. Ben bu vesileyle vatandaşlarımızın bayramını kutluyorum'' ifadelerini kullandı.

“Seçim sürecini riske atmayacak şekilde tüm tedbirleri aldık”

Tekrarlanacak olan İstanbul seçimleriyle ilgilide hazırlıkların yapıldığını aktaran Bakan Dönmez,'' Seçimlerde de geçtiğimiz seçimlerde, Türkiye genelinde ciddi bir sorun yaşamadan atlatmıştık. Alınan tedbirleri tekrar gözden geçirdik. Seçim kurullarında zaten birkaç alternatif hattan beslenmesi söz konusu. Bir takım jeneratörlerle kesintisiz güç kaynakları var. Biz ihtiyaç olur diye dağıtım şirketi bünyesinde mobil jeneratörleri hazır etmek suretiyle kesintisiz ve seçim sürecini riske atmayacak şekilde tüm tedbirleri aldık. İnşallah seçim sürecinde elektrik güvenliği açısından sorunsuz atlatmış olacağız'' şeklinde konuştu.

Emrah Kuş - Oğuzcan Yazar