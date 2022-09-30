Bakan Dönmez: 'Silivri'deki yer altı gaz deposu tam dolu vaziyette'

Silivri'deki doğal gaz deposunun tamamen doldurulduğunu söyleyen Dönmez, "2 yıl önce başladığımız çalışmayla Silivri'deki yer altı doğalgaz deposunun kapasitesini artırma kararı almıştık. 3.2 milyar metreküpten 4.6 milyar metreküpe yükselttik. Çalışmada sona gelindi. Şuanda Silivri yeraltı gaz deposu tam dolu vaziyette. Kışa giriyoruz. Tuz Gölü'ndeki depomuzda 1.2 milyar metreküplük depolama alanımız vardı. Onu yaz aylarında tam doldurduk. Orada da kapasite genişletme çalışmaları devam ediyor ve 2 yıl daha sürecek. Çok daha büyük bir projeden bahsediyorum. Yaklaşık 5.4 milyar metreküplük bir depolama rezervine ulaşmış olacağız. Bu yıl birçok ilçemize ve beldemize doğalgaz götüreceğiz. Nasıl Düzce'mizde ilçelerimiz ve beldelerimiz doğalgaz kullanıyor, benzer şekilde Anadolu'nun tamamında benzer talepler söz konusu. Bu sene inşallah 70 ilçemize daha doğalgaz götüreceğiz. Geçtiğimiz yılı 643 ilçe ile kapatmıştık. 81 ilin tamamında doğalgaz zaten kullanılıyor. Bu sene doğalgaz dağıtımı yapan şirketlerimiz Türkiye genelinde tam 12.5 milyar liralık yatırımı gerçekleştirmiş olacak. 11 bin 500 kilometrelik bir şebeke yapılacak. 2023'de bu miktarlarda bir yatırımı öngördük. 3-4 yıl içerisinde tüm ilçelerimiz doğalgaz kullanır hale gelecek" ifadelerini kullandı.

Ali Yıldız - Enes Bektaş - Selçuk Akyol



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