Bakan Dönmez: 'Ticarethanelerde yeni indirim tarifesi için çalışıyoruz'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in açıklamalarından satır başları...

"(Elektrik dağıtım şirketlerinin fahiş oranda kar elde etme iddiası)Elektrik dağıtım şirketi ve görevli tedarikçi şirketi ekstra bir kar marjı koyamazlar. Çünkü onların hepsinin ne kadar bir bedel alacağı bu düzenlemelerle ortaya konmuş. Aksi bir davranış varsa zaten denetim mekanizmasında bunlar çıkar."

"Fiyatları vatandaşlarımıza daha dü"(Kademeli elektrik tarifesi) Biz bu ayarlamanın vatandaşlarımız üzerinde bir sıkıntı-zorluk oluşturduğunun farkındayız. Onun için de çare arıyoruz.”şük bir şekilde yansıtabilmek için EÜAŞ, ürettiği enerjiyi daha düşük bir fiyatla satarak nihai tüketiciye ulaşan birim fiyatını aşağı çekmiş oluyor. Ama bunu maalesef suiistimal ettiler. Konuşanların ya bilgisizliğinden ya da bilgi gizlemesiyle ilgili bir şey. Burada sanki başkalarına kaynak aktarılıyormuş gibi bir yorum yapıldı. Kesinlikle öyle bir durum söz konusu değil."

"Ocak ayı itibarıyla ilk indirimli tarife diliminde kalan abone sayısı toplam faturalanan abone sayısının yüzde 64'ü çıktı. Vatandaşlarımızın neredeyse 3'te 2'si hiç 210 kilovatsaati aşmadan indirimli tarafta kalmış oldu.""(Küçük işletmelere yönelik üzerinde çalışılan yeni tarife) Aylık ne kadar kilovatsaat olmasına ilişkin verileri topluyoruz. Meskende yüzde 64-65'ini kapsıyoruz indirimli tarife grubunda. (Ticarethaneler) Burada da amacımız, yüzde 65'ini indirimli tarife grubunda karşılayacak bir çalışmadır. Dolayısıyla bu küçük işletmeler, o kadarlık tüketimden dolayı bir indirimden yararlanmış olacaklar. Meskende olduğu gibi ticarethanelerde de iki kademeli bir tarife olacak."

"Türkiye'de neredeyse 130 bin civarında dernek ve vakıf var. Onları ticarethane grubundan mesken tarife grubuna almış oluyoruz. Neredeyse yarı yarıya yakın indirim söz konusu olacak. Cemevleri de bu uygulamayla birlikte bu ucuz tarife dilimden yararlanmış olacaklar. Mesken grubunda ibadethaneler vardı. Şimdi dernek, vakıf ve cemevleri gibi sivil toplum kuruluşları da bu gruba dahil edilmiş oldu."

"(Kademeli elektrik tarifesi) Biz bu ayarlamanın vatandaşlarımız üzerinde bir sıkıntı-zorluk oluşturduğunun farkındayız. Onun için de çare arıyoruz.”

“(CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun fatura ödememesi) Bu işle alakalı düzenlenmiş kurallar var. Ben de elektrik faturamı ödemesem, elektrik şirketi hiç gözümün yaşına bakmaz ve elektrik hizmetini keser. Yani siz markete girdiniz, alışveriş yaptınız ama parayı ödemeden çıkacağım diyorsunuz. Bunun bir politika aracı olarak kullanılmasını doğru bulmam.”