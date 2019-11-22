Bakan Dönmez'den 'KKTC'ye doğalgaz ve elektrik' açıklaması

TBMM'de Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Dönmez, Türkiye ile KKTC arasında kurulacak elektrik ve doğalgaz hattı ile ilgili, "Çalışmalar devam ediyor. Adanın enerji ihtiyacı ile ilgili hem kablo hem boru hattı ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Takvim belli değil henüz" dedi.

Dönmez, Tekirdağ'da bulunan doğalgaz rezervine ilişkin soruya ise, ''Keşif çalışmaları devam ediyor ama miktar ve rezerve ilişkin çıkan rakamlar henüz teyit edilmiş değil. Biz söylemeden itibar etmesin kimse" cevabını verdi.

Ahmet Umur Öztürk