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Bakan Dönmez'den 'KKTC'ye doğalgaz ve elektrik' açıklaması

Bakan Dönmez'den 'KKTC'ye doğalgaz ve elektrik' açıklaması
Bakan Dönmez'den 'KKTC'ye doğalgaz ve elektrik' açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında elektrik ve doğalgaz hattı kurulması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

TBMM'de Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Dönmez, Türkiye ile KKTC arasında kurulacak elektrik ve doğalgaz hattı ile ilgili, "Çalışmalar devam ediyor. Adanın enerji ihtiyacı ile ilgili hem kablo hem boru hattı ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Takvim belli değil henüz" dedi.

Dönmez, Tekirdağ'da bulunan doğalgaz rezervine ilişkin soruya ise, ''Keşif çalışmaları devam ediyor ama miktar ve rezerve ilişkin çıkan rakamlar henüz teyit edilmiş değil. Biz söylemeden itibar etmesin kimse" cevabını verdi.

Ahmet Umur Öztürk

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