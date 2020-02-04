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Bakan duyurdu! Kanal İstanbul Projesi'nde flaş gelişme

Bakan duyurdu! Kanal İstanbul Projesi'nde flaş gelişme
Bakan duyurdu! Kanal İstanbul Projesi'nde flaş gelişme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan: "Kanal İstanbul'un imar planı onaylandı, şu anda askıda, ihale süreci bundan sonra başlatılacak." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

Yap işlet devret modeli ile gerçekleştireceğimiz Büyük İstanbul Tüneli projesinin de ihalesini bu yıl yapmayı planlıyoruz. Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattını tamamlayarak yüksek hızlı treni Sivas'a ulaştıracağız. Bu yılın ilk çeyreğinde de test sürüşlerine başlayacağız

(Avrasya Tüneli'ne yapılan zam) Yap-işlet-devret projesidir. Bu projedeki ücretler yılda iki defa güncelleniyor. En son güncelleme 2018'de yapılmıştı. Yapılan hesaplarda 23-30 lira olan geçiş ücreti 36-40 liraya yükseltildi

5G'ye 4.5G'deki yerlilik oranıyla geçmeyi hedefliyoruz

 

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