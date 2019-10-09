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Bakan duyurdu: Yarın 2 bin kişi kamuda tercih yapacak

Bakan duyurdu: Yarın 2 bin kişi kamuda tercih yapacak
Bakan duyurdu: Yarın 2 bin kişi kamuda tercih yapacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Devlet korumasında yetişen 2 bin 183 gencimiz 10 Ekim Perşembe günü itibarıyla kamu kurumlarına yerleşebilmek için tercih yapabilecek" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Bakanlığa bağlı yurtlarda büyüyen ve kamuda istihdam hakkı kazanan gençlerin tercih işlemlerinin 10 Ekim tarihinde başlayacağını, 21 Ekim günü saat 23.59'a kadar devam edeceğini duyurdu. Yerleştirme işlemleri için tercih kılavuzunun 10 Ekim Perşembe günü Devlet Personel Başkanlığı resmi internet sitesinde yayınlanacağını belirten Bakan Selçuk, tercihlerin www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden yapılabileceğini, atamaların ise kura yoluyla gerçekleşeceğini söyledi. Bakan Selçuk, yerleştirme işlemlerinde ortaöğretim düzeyinde 978, önlisans düzeyinde 140, lisans düzeyinde 133 ve ilköğretim düzeyinde 932 kadro ve pozisyon olmak üzere toplam 2 bin 183 kadro pozisyona yerleştirme yapılacağını belirtti.

“Evlatlarımızı kamuda istihdam ederek ailemizi büyütmeye devam edeceğiz”

Bakan Selçuk, "Devlet korumasında büyüyen çocuklarımızın iş hayatına başlayarak ülkemizin kalkınması ve büyümesine katkı sağlaması son derece mutluluk verici. Evlatlarımızı kamuda istihdam ederek hayatlarını kolaylaştırmaya, umutlarını güçlendirmeye, ailemizi büyütmeye devam edeceğiz” dedi.

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