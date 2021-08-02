Bakan Elvan: "Devletimiz, hükümetimiz tüm imkanlarıyla milletimizin hizmetindedir"

Bakan Elvan, orman yangınlarının yaşandığı Mersin'in Aydıncık ilçesinde temaslarda bulundu. 3. gününde kontrol altına alınabilen Aydıncık'taki orman yangınlarının ardından bölgeye giden Bakan Elvan, AFAD İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na katıldıktan sonra İlçe Emniyet Müdürlüğünde açıklamalarda bulundu. Ülkenin son günlerde bazı illerde yürekleri dağlayan, ciğerleri yakan orman yangınlarıyla karşı karşıya kaldığını anımsatan Elvan, "Özellikle yangınların söndürülmesi noktasında canla başla ve insan üstü bir mücadeleye hep birlikte şahit olduk. Diğer taraftan yine kahraman ekiplerimiz gece gündüz çalışarak birçok noktada yangınların kontrol altına alınmasını sağladı. Ancak halen devam eden yangınlar var. Bunun için de yoğun bir mücadele sürüyor. Ben öncelikli olarak bu yangınlarda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı olan kardeşlerimize de acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Vergi, prim ve kredi borçları ertelendi"

Mersin'deki orman yangınlarına ilişkin de bilgi veren Elvan, "Silifke ve Aydıncık ilçelerimiz bu yangınlardan önemli ölçüde etkilendi. Şu anda bu iki ilçemizdeki yangınlar tamamıyla kontrol altına alınmış durumda. 150'nin üzerinde vatandaşımız bu yangından etkilenmiş durumdaydı. Bunların tüm tedavileri, hastane işlemleri tamamlandı ve tamamı taburcu oldu. Burada şunu özellikle ifade etmek istiyorum; Cumhurbaşkanımız yakınen bu yangınlar konusunda gerekli tüm hassasiyeti gösteriyor ve devletimizin, hükümetimizin imkanları ne ise bu imkanlar nispetinde milletimize gerekli her türlü desteği vereceğimizi de bizzat kendisi ifade etti. Bu çerçevede Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle yangın yaşayan bölgelerimiz afet bölgesi olarak ilan edildi. Yine Cumhurbaşkanımız, yangından zarar gören vatandaşlarımızın tamamının zararlarının bir bütün olarak karşılanacağını ifade etti. Bu çerçevede vergi, SGK primleri, esnaf kredilerinin ertelenmesi, kooperatif kredilerinin ertelenmesi noktasında gerekli adımlar atıldı" diye konuştu.

"Hasar tespit çalışmaları hemen hemen tamamlandı"

Aydıncık ve Silifke ilçelerindeki hasar tespit çalışmalarının hemen hemen tamamlandığını belirten Bakan Elvan, şöyle devam etti:

"Bina ve eşya hasar tespit çalışmaları tamamıyla bitti. Diğer taraftan ekili ve dikili alanlar ile hayvancılık alanındaki hasar tespit çalışmaları da büyük ölçüde tamamlandı. Yüzde 70'in üzerinde bir tamamlanma söz konusu. Girilemeyen bazı alanlar var, bu alanlara yönelik çalışmaları muhtemelen bugün ya da en geç yarın tamamlamış olacağız. Devletimiz, hükümetimiz tüm imkanlarıyla milletimizin hizmetindedir, hizmetinde olmaya devam edecektir. Özellikle bu noktada gerçekten bu yangınların söndürülmesi hususunda büyük bir çaba sarf eden tüm bakanlıklarımıza, tüm kurum personelimize, emniyet güçlerimize, jandarmamıza, silahlı kuvvetlerimize, Orman Genel Müdürlüğümüze, Tarım Bakanlığımıza çok teşekkür etmek istiyorum. Yine bu ormanlardaki yangınların söndürülmesi noktasında gönüllü olarak katılan vatandaşlarımız var. O vatandaşlarımıza da teşekkür etmek istiyorum. Allah onlardan razı olsun. Allah bu tür felaketlerden bizleri korusun. İnşallah bu devam eden yangınlar da söndürülür ve milletimiz rahat bir nefes alır."



Koray Ünlü - Hüseyin Yıldız

