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Bakan Elvan: “Esnafımız bizim için değerlidir, kıymetlidir”

Bakan Elvan: “Esnafımız bizim için değerlidir, kıymetlidir”
Bakan Elvan: “Esnafımız bizim için değerlidir, kıymetlidir”

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken ile esnafın sorunları, beklentileri ve taleplerinin ele alındığı bir toplantı gerçekleştirdi. Elvan, “Esnafımız bizim için değerlidir, kıymetlidir. Pandemi sürecinden ne denli etkilendiklerini biliyoruz” açıklamasında bulundu.

Bakan Elvan, TESK Genel Başkanı Palandöken ile yaptığı toplantıda esnafların karşılaştığı sorunları en aza indirmek adına farklı destek mekanizmalarını devreye aldıklarını, ilerleyen dönemde de esnafları yalnız bırakmayacaklarını bildirdi.

“TESK yönetimiyle gerçekleştirdiğimiz toplantıda esnafımızın sorunlarını, beklentilerini ve taleplerini ele aldık”
Bakan Elvan, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ”Esnafımız bizim için değerlidir, kıymetlidir. Pandemi sürecinden ne denli etkilendiklerini biliyoruz. Esnaf kardeşlerimin karşılaştığı sorunları en aza indirmek adına farklı destek mekanizmalarını devreye aldık, bundan sonraki dönemde de esnaflarımızı yalnız bırakmayacağız. TESK yönetimiyle gerçekleştirdiğimiz toplantıda esnafımızın sorunlarını, beklentilerini ve taleplerini ele aldık. Bendevi Palandöken ve heyetine değerli fikirleri için teşekkür ediyorum. Birlikten kuvvet doğar” ifadelerine yer verdi.

Mustafa Cenik
 

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