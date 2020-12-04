Bakan Elvan: 'İş dünyasının görüşleri yapacağımız düzenlemelere önemli katkı sunacak'

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, iş dünyasıyla görüşmelerini sürdürüyor. İkili bugün Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Görüşmenin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Elvan, “İş dünyasıyla görüşmelerimize Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği ile devam ettik. Adalet Bakanımız Abdulhamit Gül ile Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği yönetiminin önerilerini aldık. İş dünyasının görüşleri, yapacağımız düzenlemelere önemli katkı sunacak. Önümüzdeki günlerde görüşmelerimize devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Yunus Emre Kartal - İbrahim Berat Yılmaz