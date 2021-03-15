Bakan Ersoy: '15 Nisan'dan sonra vaka sayıları düşen ülkelerden negatif PCR testi sonucu istemeyeceğiz'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, BBC ONE televizyonunda katıldığı bir canlı yayında korona virüs salgını nedeniyle turistlerin ülkeye alınma koşullarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Ersoy, “Ülkelerin yeni vaka sayılarını takip ediyoruz. 15 Nisan'a kadar dünyanın her noktasından gelen ziyaretçilerden negatif test sonucu istiyoruz. 15 Nisan'dan sonra vaka sayılarına tekrar bakacağız ve geçtiğimiz yaz yaptığımız uygulama gibi vaka sayıları düşen ülkelerden negatif PCR testi sonucu istemeyeceğiz” dedi.

Bakan Ersoy 15 Nisan'dan sonra İngiliz turistlerden negatif test sonucu isteyip istemeyeceklerine ilişkin soruya ise “Aşılama programı İngiltere'de etkili bir şekilde ilerliyor. Yeni vaka sayıları da düşüyor. Sanırım İngiliz ziyaretçilerden PCR testi sonucu istemeyeceğiz” ifadeleriyle yanıt verdi.

Ersoy, Türkiye'deki vaka artışının turist kabulüne etkisine ilişkin, “Türkiye'deki rakamlar bir veya iki ay içinde iyiye gidecek. Çünkü aşılama programı başladı. Bugüne kadar 11 milyondan fazla kişiye aşı yapıldı. Nisan ayına kadar en az 50-60 milyon kişiyi aşılamayı hedefliyoruz. Yani oranlar Türkiye'de de düşüyor” dedi.