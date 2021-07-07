Bakan Ersoy: '2 bin 366 yabancı öğrenci mezun ettik'

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından 'Türkiye Mezunları Mezuniyet Töreni düzenlendi. Ankara Vilayet Evleri'nde düzenlenen törende konuşan Bakan Ersoy, 2012 yılında 42 bin civarı başvuruyla başlayan Türkiye burslarının bugün 178 farklı ülkeden 165 bin başvuru seviyesine ulaştığını söyledi. Uluslararası öğrencilere yönelik her yıl yaklaşık 5 bin burs verildiğini hatırlatan Bakan Ersoy, “Bu yıl 104 ülkeden 940 lisans, 941 yüksek lisans ve 485 doktora öğrencimizi mezun ettik. Başarı dediğimiz sonuç bir insan olunca ondan daha güzeline, daha anlamlısına ulaşamazsınız. İşte bugün karşımızda toplam 2 bin 366 eşsiz başarı dimdik durmaktadır” diye konuştu.

Mezuniyetin ardından öğrencilerle iletişimlerini sürdüreceklerini bildiren Bakan Ersoy, "Türkiye Mezunları Uluslararası İş ve İletişim Portalı'ndan tutun da Türkiye Mezun Derneklerine, bireysel desteklerden sektörel ve bölgesel buluşmalara kadar farklı uygulamalarla sizlerin yanında olmayı sürdüreceğiz. Bugün dünyanın 169 ülkesinde 150 binden fazla Türkiye mezunu bulunmaktadır. Hepiniz bu büyük ailenin bir parçasısınız. Ben sizden öncekiler gibi sizlerin de Türkiye ile ülkeleriniz arasında gönül elçisi olmanızı; önyargıların, ayrımcı ve ötekileştiren söylemlerin olmadığı bir geleceği inşa etmek için sorumluluk almanızı ümit ediyorum” açıklamalarında bulundu.

Bakan Ersoy katkılarından dolayı Dışişleri, Gençlik ve Spor Bakanlıklarına teşekkür ederek, "Yükseköğretim Kurulu başta olmak üzere Türkiye Bursları programının yürütülmesinde iş birliğini bizden esirgemeyen bütün kurum ve kuruluşlara şükranlarımı sunuyorum. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığımızdaki değerli çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor, elde ettikleri başarılardan dolayı kendilerini kutluyorum. Nice mezuniyetlerde tekrar bir araya gelmek dileğiyle hepinize saygılar sunuyorum" diye konuştu. Düzenlenen törene Yurtdışı Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren de katıldı.

Mevlüt İşli - Yunus Özkan