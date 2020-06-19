Bakan Ersoy: 'Covid-19 testi pozitif çıkan turist ülkesine gönderilmeyecek'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "Eğer Türkiye'ye gelmiş ve Covid-19 testi pozitif çıkmış bir kişiyseniz, size uygulanacak tedavi anlatılacak. Tedaviye kendi iradenizle onay verirseniz tedavi süreci başlayacak"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Özellikle lokantalar ve restoranlarla ilgili iyi bir haberim var. Kültür ve Turizm Bakanlığından işletme belgeli restoranlar ve kafeler için Ziraat Bankası'yla bir kredi çalışması yaptık. Pazartesi gününden itibaren hayata geçiriyoruz. 1 milyondan 20 milyona kadar 36 ay vadeli, yüzde 7,5 faizle 6 aya kadar ödemesiz bir krediyi hayata geçiriyoruz."

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy:" (Restoran ve kafe işletmecileri için açıkladığı kredi hakkında) 3 milyona kadar cironuz varsa 1 milyon, 125 milyon ve üzeri cironuz varsa 20 milyon kademeli 4 kredi mevcut. Pazartesi gününden itibaren Ziraat Bankası'na başvurduklarında bu krediden yararlanabilecekler. İki kriter mevcut. Biri Kültür ve Turizm Bakanlığı işletme belgeleri olması lazım, ikincisi Ziraat Bankası'nın pos cihazlarını kullanmaları lazım."