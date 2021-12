Bakan Ersoy: "Kütüphaneleri hayatınızın her anında karşınıza çıkabilecek şekilde yaygınlaştırıyoruz"

Üsküdar Belediyesi ev sahipliğinde, belediye binasının giriş katında Haluk Dursun Kütüphanesi'nin açılışı gerçekleştirildi. Geçirdiği trafik kazasında hayata gözlerini yuman kültür bakan yardımcılarından Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un adını taşıyan kütüphane, zengin kaynak çeşitliliği ve sosyal olanaklarıyla gençlerin eğitimlerini destekliyor. 40 bin baskılı, 25 bin dijital kitabın yer aldığı Haluk Dursun Kütüphanesi, aynı anda 200 gencin ders çalışmasına imkân sağlıyor. Gençlerin 7 gün 24 saat ders çalışabilecekleri, sınavlara hazırlanabilecekleri sağlıklı bir çalışma ortamı sağlayan kütüphane, aynı zamanda sosyalleşme olanağı da sunuyor. Gençlere çay, simit, çorba, kek gibi ikramların da yapılacağı kütüphane, Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un doğum günü olan 16 Aralık tarihinde faaliyetlerine başladı.

"Üsküdar Belediyesi diğer belediyelerin yanında hemen her kuruma örnek olabilecek işlere imza atmıştır"

Açılışta konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Öğrenmeye, öğretmeye, ülkesine ve milletine hizmet üretmeye adanmış bir ömrün adı, bugün burada bir kez daha kendisine yakışan bir eserle bütünleşiyor. Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun gençlerin önünü açmaya, onların özgüvenli, donanımlı, sorumluluk alan ve fark oluşturan bireyler olmasını sağlamaya çok önem veriyordu. Yine bu yüzden kütüphaneleri hayatınızın her anında karşınıza çıkabilecek şekilde yaygınlaştırıyoruz. Bununla da yetinmeyip vaktinizi en verimli şekilde geçirebileceğiniz bir anlayışla kütüphaneleri sosyal yaşam alanları, sergilerle, atölyelerle, eğitim ve etkinliklerle zamana değer katacak mekanlar haline getiriyoruz. Üsküdar Belediyesi bu noktada diğer belediyelerin yanında hemen her kuruma örnek olabilecek işlere imza atmıştır ve atmaya devam etmektedir. Nevmekanlar, imza niteliğindeki bu özgün çalışmalar içinde gerçekten göz doldurmaktadır. Bugün de bu silsileye bir yenisini eklemekteyiz." ifadelerini kullandı.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, yaptığı konuşmasında "Yolumuz hep bir şekilde buradaki kültürel etkinliklere, zenginliklere düşüyor. Bizim de Küçük Çamlıca'da bir Türk Müzik Okulumuz var. Biz de bu zenginliğe destek olmaya çalışıyoruz. Böyle zengin bir kütüphanenin daha Üsküdar'a kazandırılması gençler için çok güzel. Diğer taraftan da Haluk Dursun hocamızın isminin yaşatılması önemli. Gençlere, çağımızda aramızda büyük insanların olduğunu bilmek, onlar gibi olmaya çalışmak önemli. Haluk Dursun hoca gibi değerli insanların da aramızda yaşadığını ve kötülüklerin olduğu bir dönemde iyi insanların olduğu, iyiliklerin olduğunu, gelecekle ilgili kaygılanırken aslında gelecekle ilgili birçok güzel şeylerin parçası olabileceğini anlamaları gerekiyor. Bu açıdan Haluk Dursun hocamızın isminin yaşatılmasının, Üsküdar'ımıza, ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." dedi

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ise “Haluk hocamızın idealinde her şeye hep güzel tarafından bakmak vardır. Biz Türkiye'nin hikayesi hep anlatılsın istiyoruz. Bunun tek yolu var, yeni Haluk Dursun'lar yetiştirmek. İşte bu kütüphaneleri 7 gün 24 saat açık tutmak, o idealleri yakalamaktır. O da işte bu güzel Türkiye mektebinden mezun oldu. Bizler Üsküdar Belediyesi olarak merhum hocamızın anısını yaşatmak, ismini yaşatmak, ideallerini hep canlı tutmak için bu güzel kütüphaneyi milletimize, özelde gençlerimize armağan ediyoruz” diye konuştu.

Metin Başar - Onur Hamzaoğlu