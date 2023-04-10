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Bakan Ersoy, makam aracı Togg'la trafiğe çıktı

Bakan Ersoy, makam aracı Togg'la trafiğe çıktı
Bakan Ersoy, makam aracı Togg'la trafiğe çıktı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin yerli otomobili Togg'u teslim almasının ardından trafikteki ilk sürüşünü gerçekleştirdi.

Bakan Ersoy, makam aracı Togg’la trafiğe çıktı - Tıkla İzle

İlk teslimatı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yapılan yerli otomobil Togg, kabinedeki bakanlıklara da teslim edildi.
Togg makam araçlarıyla görüntüler paylaşan bakanlar arasına Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy da katıldı. Ersoy, Ankara'da Dumlupınar Bulvarı üzerinde gerçekleştirdiği T10 akıllı cihazı sürüşünü sosyal medya hesabından, “Türkiye'nin otomobilini makam aracı olarak kullanmaya başladık. Yerli ve milli T10X akıllı cihazımız Togg ile gün sonunda yollardayız. 60 yıllık hayalimizin gerçekleşmesinde emeği olan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere herkese teşekkür ederiz” notuyla paylaştı.

Huzeyfe Tarık Yaman
 

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