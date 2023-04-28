Bakan Ersoy: 'M.S. 2. yüzyıla ait olan mezar stelini İtalya'da teslim aldık'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "M.S. 2. yüzyıla ait olan mezar stelini İtalya'da teslim aldık" dedi.

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin bir tarihi mirasını daha doğduğu topraklara kavuşturuyoruz. M.S. 2. yüzyıla ait olan mezar stelini İtalya'da teslim aldık. Bu süreçte emeği geçen ve bizlerle iş birliği yapan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Muhammed Musab Gümüşer

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