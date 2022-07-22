Bakan Ersoy: 'Müzecilik alanında dünyaya hedef gösteren öncü ülkelerden biri haline geldik'

2012 yılında “İstanbul Arkeoloji Müzeleri Depreme Karşı Güçlendirme, Restorasyon ve Teşhir Tanzim Projesi” ile yenileme çalışmalarına başlanan ve dünyanın en önemli müzeleri arasında gösterilen İstanbul Arkeoloji Müzesi, yenilenen haliyle kapılarını yeniden ziyaretçilere açtı. Arkeoloji Müzesi'nin tarihi binasının da depreme karşı güçlendirildiği ifade edildi. Müzesin açılış töreninde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İstanbul Şehir Orkestrası konser verdi. Programa Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yanı sıra İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, milletvekilleri ve çok sayıda davetli katıldı. Bakan Ersoy, konuşmasının ardından beraberindekilerle beraber müzedeki eserleri inceleyerek, eserler hakkında bilgi aldı.

“Müzecilik alanında dünyaya hedef gösteren öncü ülkelerden biri haline geldik”

Açılış töreninde konuşan Bakan Ersoy, “Bugün, dünyanın en önemli müzeleri arasında yer alan göz bebeğimiz İstanbul Arkeoloji Müzelerimizin yenilenen bina ve sergisinin açılışını yapmanın gururunu yaşıyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak son 20 yılda kültür varlıkları ve müzecilik alanında çok büyük başarılar elde ettik. Kültürel mirasımızın korunması için çok önemli adımlar attık. Kıymetli eserleri, modern müzecilik anlayışıyla sunan yeni müzeler açtık. Mevcut müzelerimizi yeniledik. Son yıllarda inşa ettiğimiz müzelerle, müzecilik alanında dünyaya hedef gösteren öncü ülkelerden biri haline geldik. Müze binası, yenilikçi sergi biçimleri ve eğitim çalışmalarıyla müzelerimiz, dünyada parmakla gösterilen ve ödül üstüne ödül alan kültür kurumları haline dönüştü” dedi.

“Deprem güçlendirme çalışmaları yapıldı”

Müzede gerçekleştirilen çalışmalar hakkında da bilgi veren Bakan Ersoy, “1869 yılında kurulan Müze-i Hümayun, 1881 yılında Osman Hamdi Bey'in müze müdürü olmasıyla önemli bir eşiği aştı. Tüm yokluklara ve imkânsızlıklara rağmen Osman Hamdi Bey, küçük bir müzeden bir imparatorluk müzesine giden kapıyı açtı. Sultan 2. Abdülhamid'in himayesinde 1891 yılında inşa edilen müze binasıyla Müze-i Hümayun büyüdü, gelişti, şubeler açtı ve bugüne geldi. Bugün hem nitelik hem de nicelik açısından dünyanın en önemli müzeleri arasında yer alan 131 yıllık çınarımız, hızla değişen ve gelişen dünya müzecilik anlayışıyla ve teknolojik gelişmelerle uyumlu yeni bir döneme giriyor. 2012 yılında Bakanlığımızca başlatılan ‘İstanbul Arkeoloji Müzeleri Depreme Karşı Güçlendirme, Restorasyon ve Teşhir Tanzim Projesi' ile müzenin klasik bina olarak adlandırılan ana binası ve sergisi yenilendi. Klasik binanın salon 8 ile salon 32 arasındaki tüm salonlarında deprem güçlendirme çalışmaları yapıldı. Giriş katındaki eserler, modern müzecilik standartlarına uygun etiket ve bilgilendirme panoları ile desteklenerek yenilendi” şeklinde konuştu.

Furkan Tan