Bakan Ersoy, TİKA'nın restore ettiği Gjirokastra Öğrenci Yurdu'nun açılışına katıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, iki günlük ziyaret kapsamında geldiği Arnavutluk'ta ziyaretlerinde devam ediyor. Ersoy, Gjirokastra kentindeki Gjirokastra Çarşı Camii'nde Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile görüşmesinin ardından TİKA tarafından restore edilen Gjirokastra Öğrenci Yurdu'nun açılış törenine katıldı.

Törene Bakan Ersoy'un yanı sıra Arnavutluk Kültür Bakanı Elva Margariti, Arnavutluk Çevre ve Turizm Bakanı Blendi Klosi, Gjirokastra Belediye Başkanı Flamur Golemi, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük ve TİKA Başkan Yardımcısı Mahmut Çevik katıldı.

TİKA Arnavutluk'ta 532 projeyi hayata geçirdi

Bakan Ersoy törende yaptığı konuşmada, iki ülkenin çok köklü tarih ve kültür bağları paylaştığını ve dolayısıyla derin bir gönül birlikteliğine sahip olduğunu ifade ederek, Arnavutluk'ta bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Türk milletinin sevgi ve selamlarını getirdiğini belirten Bakan Ersoy, 2001'de imzalanan İş Birliği Protokolü gereğince açılan TİKA Arnavutluk Koordinasyon Ofisi ülkede çalışmalarına başlattığını ve şimdiye kadar 532 projeyi hayata geçirdiğini ifade etti.

TİKA projeleri hakkında bilgi veren Bakan Ersoy, 2004 yılından itibaren bu kurum çatısı altında faaliyetlerini daha da yoğunlaştırdıklarını, sağlık sektöründe hastane ve sağlık ocağı tadilatı, donanım desteği ve tıbbi analiz laboratuvarlarının kurulmasına yönelik 52 proje, aynı süreçte üretim sektöründe 38 projeyi, sosyal altyapılar ve hizmetler alanında ise 265 projeyi gerçekleştirdiklerini açıkladı.

“Arnavutluk 2 binden fazla kültürel anıtı topraklarında barındırmaktadır”

OECD raporlarına göre Arnavutluk 2 binden fazla kültürel anıtı topraklarında barındırdığını belirten Bakan Ersoy, "Böylesi bir potansiyele sahipken şüphesiz ki kültür turizmi noktasında konulan hedefler de büyüktür. Bizler de zengin medeniyet mirasının turizme kazandırılarak ülkenin ve halkın refahına katkı sunması için gerçekleştirilen çalışmaları takdirle karşılıyor ve destekliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Başbakan Rama sanatçı kökenli bir devlet adamı”

“Başbakan Sayın Edi Rama gibi sanatçı kökenli bir devlet adamının ve değerli mevkidaşlarımın bu alandaki hassas yaklaşımları ise iş birliğimizi daha da anlamlı kılmaktadır” diyen Ersoy, “Ortak mirasımıza sahip çıkılması ve Arnavutluk'ta kültür turizminin gelişmesine katkı sağlanması amacıyla bugüne kadar Gjirokastra'da, Tiran'da, Elbasan'da kapsamlı restorasyon çalışmaları yaptık” ifadelerini kullandı.

“7 camii ile birlikte Halveti Tekkesi'nin bakım, onarım ve yenileme işlemlerini tamamladık” diyen Ersoy, “Unesco Dünya Miras Listesinde bulunan Gjirokastra Kalesi ve Pazar Camii ile Saat Kulesi'nin restorasyonları da bitirilmiş ve kültür turizmine kazandırılmıştır. Devam etmekte olan Tiran Ethem Bey Camii Restorasyonunu da inşallah bu yılın ilk yarısında bitirmeyi öngörüyoruz” dedi.

“Eğitim alanında toplamda 124 projeyi hayata geçirdik”

Çocukların ve gençlerin eğitimini çok önemsediklerini ifade eden Bakan Ersoy, Arnavutluk'ta eğitim alanında toplamda 124 projeyi hayata geçirildiğini belirtti. Ersoy, “Arnavutluk'un bu alandaki kalkınma hamlelerine fiziki altyapıların iyileştirilmesi, genç nesillerin kaliteli eğitim ve barınma olanaklarına erişim sağlayabilmeleri hedefleriyle destek olmayı sürdürüyoruz” dedi.

“Zira iyi yetişmiş, donanımlı, ülkesini seven, değerlerine sahip çıkan, bilgi, anlayış ve hoşgörü temelinde küresel düşünebilen nesiller yetiştikçe dünyanın iyi ve güzele doğru farklılaşacağına inancımız tamdır” diyen Ersoy, “Arnavutluk da yetişmekte olan yeni kuşaklarıyla bu dünyada hak ettiği yeri alacaktır” ifadelerini kullandı.

Ersoy, açılışını yapmakta oldukları Gjirokastra Erkek Öğrenci Yurdu'nun Tadilatı ve Donanım Projesi'ni de bu kapsamda değerlendirdiklerin belirtti.

“Ülkelerimizin güçlü ve tam bağımsız yarınlarına yatırım olacaktır”

“Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ile Tiran ve Elbasan'da olduğu gibi bir kez daha gençlerimize hizmet götürmek için kollarımızı sıvamıştık” ifadelerini kullanan Ersoy, “Çok şükür layıkıyla tamamladık ve bugün resmi açılışını gerçekleştiriyoruz. Çocuklarımıza eğitim hayatlarının verimli geçmesi adına sunacağımız her imkân muhakkak ki ülkelerimizin güçlü ve tam bağımsız yarınlarına yatırım olacaktır. Emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum” dedi.

“Gönül bağımızı somut eser ve hizmetlerle taçlandıracağız”

“Başta Başkan Sayın İlir Meta olmak üzere, Sayın Başbakana, Sayın Kültür Bakanına ve Sayın Turizm ve Çevre Bakanına yürütülen ortak çalışmalar sebebiyle teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ikili ilişkilerin her alanda daha da gelişerek güçlenmesi için desteklerimizi ve iş birliğimizi sürdüreceğiz” ifadelerini kullanan Bakan Ersoy, “Gönül bağımızı somut eser ve hizmetlerle taçlandıracağız. İki kardeş halkın geleceğe güçlü ve güvenle yürüyüşü sadece ülkelerimizin değil Balkan coğrafyasının da refah ve huzuruna önemli katkılar sağlayacaktır” dedi.

“Türkiye'nin bu şehir için yaptıkları unutulmayacak”

Törende konuşan Bakan Margariti ise, Türkiye'nin Arnavutluk'a özellikle deprem zamanında ve bilhassa eğitim alanında yaptığı yardımlarından dolayı teşekkür etti. Bakan Ersoy kendi şehrinde ağırlamaktan çok memnun olduklarını ifade eden Bakan Margariti, Türkiye'nin bu şehir için yaptığı restorasyonların unutulmayacağını da dile getirdi.

Malik Hasa

