Bakan Ersoy: “Türkiye dünyanın düğün evi konumunda”

Kongre turizmi ve düğün organizasyonu temsilcileri Antalya'da yeni sezonu konuştu. Düzenlenen forumda 40 ülkenin düğün planlayıcılarının yanı sıra uluslararası zincir oteller, hava yolu şirketleri, bir araya geldi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy forumun galasına katıldı. Forumda bir konuşma gerçekleştiren Bakan Ersoy, “Uluslararası MICE ve Düğün Forumu bizlere bir kez daha turizm olgusunun sadece tek bir amaca hizmet eden ve sınırlı zamanlarda gerçekleştirilen bir etkinlik olmaktan çok öteye geçtiğini; insan etkileşimini, yaşam tarzını ve profesyonel iş hayatını kapsayan bir anlayışa; yaşamın bir parçası haline dönüştüğünü göstermektedir” sözlerine yer verdi.

“Ülkemiz, uluslararası MICE sektörünün lider ülkelerinden biri konumundadır”

Uluslararası insan hareketinin rotalarına bakıldığında Türkiye adının öne çıktığını belirten Bakan Ersoy, “Ülkemiz, uluslararası MICE sektörünün lider ülkelerinden biri konumundadır. ICCA istatistiklerinde İstanbul; uluslararası kongre, toplantı ve etkinliklere ev sahipliği yapan dünyanın ilk 10 destinasyonu arasında yer almış, öncü şehirlerden biridir. Hatırlatmak isterim ki 2011 yılında, 500'den fazla kişinin katıldığı kongrelere ev sahipliği yapan şehirlerin arasında İstanbul dünya birincisi olmuştu. Biz proje ve yatırımlarımızla İstanbul'u yine bu alanda zirve yarışının değişmez bir parçası haline getireceğiz. Elbette tek bir hedefe odaklanmış değiliz. Ülkemizin potansiyeli bunun çok üzerinde imkânlar sunmaktadır. Türkiye uluslararası kongre, toplantı, insentiv etkinliklerinin yanı sıra destinasyon düğünleri alanında da son yıllarda tüm dünyada etkisini artırarak önemli bir pazar haline gelmiştir” açıklamasına yer verdi.

“300 milyar dolar hacmi olduğunu söyleyebiliyoruz”

Bakan Ersoy konuşmasının devamında, “Çok önemli bir sektörden söz ediyoruz. Geldiğimiz noktada destinasyon düğünleri pazarının küresel ölçekte yaklaşık 300 milyar dolar hacmi olduğunu söyleyebiliyoruz. Bu rakam dünya çapında düzenlenen tüm düğün organizasyonlarının yüzde 25'ine tekabül ediyor. Yani her 4 düğünden biri destinasyon düğünü olarak gerçekleşiyor. Böyle bir oranın üzerine, pazarın her yıl yüzde 10 oranında büyüdüğü öngörüsünü de eklediğimizde sektörün taşıdığı muazzam potansiyeli çok net bir şekilde görebiliyoruz. Burada da bitmiyor. Balayı ile romantik seyahat olarak öne çıkan tatil sektörü de 2019 itibarıyla 12 milyar dolara ulaşmıştır. Bir düğün organizasyonu kişi başı, günlük en az 500-600 Amerikan doları harcama hacmine sahiptir. Bu düğünler, tüm dünyada en özellikli ve alım gücü yüksek turizm alanı olarak kabul edilmektedir” ifadelerini kullandı.

“Dünyanın düğün evi konumunda olduğumuzu söyleyebilirim”

Türkiye'de her yıl, “büyük” denilebilecek 500'den fazla destinasyon düğünü gerçekleştiğini belirten Bakan Ersoy, “İstanbul ve Antalya başta olmak üzere Bodrum, Kapadokya ve İzmir de dahil birçok turizm bölgemiz, dünyanın bütün bölgelerinden gelen çiftlerin organizasyonlarına ev sahipliği yapmaktadır. Türkiye'nin, düğün davetleri sebebiyle en çok konuk ağırladığı ülkelere baktığımızda belli bir bölgenin değil dünyanın düğün evi konumunda olduğumuzu söyleyebilirim. İran, Hindistan ve Pakistan gibi Asya ülkelerinden Nijerya ve Gana gibi Afrika ülkelerine; BAE, Suudi Arabistan ve Lübnan gibi Arap coğrafyasından Kazakistan, Azerbaycan ve Özbekistan gibi Türk Cumhuriyetlerine; Rusya ve Ukrayna'dan Amerika ve Kanada'ya, İngiltere, Almanya, Hollanda, İtalya ve Yunanistan gibi Avrupa ülkelerine kadar bu sektörde misafirler ağırlıyor, organizasyonlara ev sahipliği yapıyoruz” dedi.

“Hint düğünleri ve destinasyon düğünlerinin sayısı oldukça fazladır”

“Örneğin, ülkemizde her yıl yaklaşık 25 Hint düğünü gerçekleşirken; 3 ya da 4 gün süren bu düğünler yüksek bir etkiye sahiptir. Türkiye'de Ocak 2022 dönemi için konfirme edilen Hint düğünleri ve destinasyon düğünlerinin sayısı oldukça fazladır” diyen Bakan Ersoy, “MICE ve düğün destinasyonu sektörü, kriz döneminde en hızlı küçülen, hatta durma noktasına gelen bir sektör olmasına rağmen, normalleşme sonrasında özellikle destinasyon düğünleri alanında talep artışı yaşanmaktadır. Elbette taleplere, bu istisnai dönemin gereklerince cevap verebilmek; konfor ve özgürlük imkânlarını hijyen ve sağlık güvenliği ile birlikte sunabilmek çok önemli. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki Türkiye'nin turizm, davet, düğün ve organizasyonlar için lider destinasyonlardan biri olmasında ve dünya genelinde sürdürülen aşılama çalışmaları sonrasında yakaladığımız “V” tipi yükselişte Güvenli Turizm Sertifika Programımız çok önemli bir paya sahiptir” açıklamasına yer verdi.

“Her adımında çok kapsamlı denetim ve uygulamaları hayata geçirdik”

Bakan Ersoy, “Biliyorsunuz Türkiye olarak söz konusu Sertifikasyon Programımız kapsamında, turizm hareketinin her adımında çok kapsamlı denetim ve uygulamaları hayata geçirdik. Doğal olarak etkinlik merkezlerine yönelik sertifikasyon kriterleri de hazırlanmış ve son derece disiplinli bir şekilde uygulanmıştır. Dünyadaki en başarılı örneklerden biri olan Sertifikasyon Programımız, gerçekleşen uluslararası MICE ve düğün etkinliklerine katılımın artmasında ve misafirlerin güvenliğinin sağlanmasında çok ciddi bir etkendir. Yine bu başarıda vazgeçilmez bir diğer aktör Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansımız yani TGA olmuştur. Şunu da sizlerle memnuniyetle paylaşmak isterim, TGA bünyesinde sadece destinasyon düğünleri alanında faaliyet gösteren özel bir departman oluşturulmuştur. Diyebiliriz ki hem uluslararası platform ve birliklerde aktif bir şekilde yer alarak uluslararası iş birliklerine imza atıyoruz hem de uluslararası etkinliklere Türkiye'de ev sahipliği yapıyoruz. Bu sayede Türkiye'nin, MICE ve düğün müşterisine etkin bir şekilde pazarlanmasını sağlıyoruz” açıklamasına yer verdi.

“Türkiye turizminin sürekli gelişen ve güncellenen dijital kapısıdır”

GoTürkiye dijital platformu hakkında da açıklamalarda bulunan Bakan Ersoy, “GoTürkiye'de MICE, destinasyon düğünleri, fuar, etkinlik, festival gibi branşlar için özel içerik çalışması gerçekleştirmekteyiz. Tüm destinasyonlarımız kendi alanında öne çıkan özellikleri çerçevesinde tanıtılıyor. GoTürkiye kendi alanında bugün dünyanın en önde gelen platformlarından biridir. Seçenekleri görme, bilgiye ulaşama ve planlama yapma adına aradığınız her şeyi bulabileceğiniz;

Türkiye turizminin sürekli gelişen ve güncellenen dijital kapısıdır. Düsturumuz her zaman daha fazlasını ve daha iyisini sağlayarak hizmet üretmek ve sunmaktır. Dolayısıyla başardıklarımızı başlangıç olarak kabul edip çalışmalarımızı aralıksız şekilde sürdürüyoruz. Dünya ciddi bir dönüm noktası yaşıyor. Değiştik ve değişimleri hayatımıza adapte ettik. Normale dönüşle birlikte bazıları geride kalmakla beraber birçoğu artık hayatımızın parçası; doğal olarak işimizin ve sektörlerimizin çalışma şart ve prensiplerinin de bir ölçütü haline geldi. Türkiye olarak adımlarımızı bu farkındalıkla atmaya devam ediyoruz. Bakanlık olarak görev ve sorumluluğumuz dâhilinde olan bütün sahalarda projelerimizi bu bilinçle hazırlıyor ve uyguluyoruz. Ulaştığımız sonuç ve rakamlar doğru yolda ilerlediğimizin en açık delilidir. Ulusal ve uluslararası bütün paydaşlarımızla bu başarıyı paylaşmaya ve birlikte daha ileriye taşımaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

Akif Yılmaz - Ertuğrul Gün