İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bakan Ersoy: 'Türkiye turizmde birçok Avrupa ülkesinden daha hazırlıklı'

Bakan Ersoy: 'Türkiye turizmde birçok Avrupa ülkesinden daha hazırlıklı'
Bakan Ersoy: 'Türkiye turizmde birçok Avrupa ülkesinden daha hazırlıklı'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Almanya’nın başkenti Berlin’de yaptığı görüşmede, Türkiye’nin turizmde birçok Avrupa ülkesinden daha hazırlıklı olduğu mesajını verdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısının kaldırılması için Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier ile Berlin'de bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Sağlık Bakanı Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe ile birlikte Berlin'e günübirlik bir ziyaret gerçekleştiren Bakan Ersoy, Türkiye'de uygulamaya konulan Güvenli Turizm Sertifikasyonu hakkında Alman Hükümet yetkililerine bilgi aktardı. Almanya'nın Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısının kaldırılmasına ilişkin Bakan Altmaier ile olumlu bir görüşme gerçekleştiren Ersoy, Alman mevkidaşına Türkiye'nin turizmde birçok Avrupa ülkesinden daha hazırlıklı olduğunu söyledi. Güvenli Turizm Sertifikasyonu'nun, Türkiye'de 50 ve üstü odası bulunan oteller için zorunlu hale getirildiğini belirten Bakan Ersoy, görüşmede ziyaretçilere yönelik hazırladıkları kapsamlı sigorta paketini de detaylarıyla anlattı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Berlin temasları kapsamında Alman Hükümeti'nin turizmden sorumlu yetkili ismi Thomas Bareiss ile de bir araya geldi.

Tatil bölgeleri bazında vaka verileri memnuniyetle karşılandı

Özellikle tatil bölgelerindeki vaka sayılarının azlığının vurgulandığı görüşmede heyette yer alan Sağlık Bakanı Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe de Robert Koch Enstitüsünün sorularına yanıt veren bir sunum gerçekleştirdi.
Sunumda aktarılan Türkiye'nin tatil bölgeleri bazındaki vaka verileri ise memnuniyetle karşılandı.

Emin Kuvat
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.