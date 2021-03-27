Bakan Ersoy'dan Dünya Tiyatro Günü mesajı

Bakan Ersoy'un mesajı şöyle:

“Tiyatro perdesi başka hayatlara, başka zamanlara, durum ve duygulara açılır. Bizi bizden uzaklaştırıp zihnimizin de ruhumuzun da soluklanmasını, dinlenmesini; yeknesak düşünce ve duygulardan farklı ve değişken olanlara, bilinmeyenlere odaklanmamızı sağlar. Buna ne kadar ihtiyacımız olduğunu da geride bıraktığımız 2020 yılı ve bugün hala mücadele ettiğimiz salgın süreci hepimize çok net ve güçlü bir şekilde göstermiştir.

Sanat boş vakitlerin değerlendirileceği bir ayrıntı değil, özellikle zaman ayrılması gereken yaşamın ana bir başlığıdır. Dünya Tiyatro Günü'nü bu bilincin daha da yaygınlaşarak sanatın hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldiği ve perdelerin daima açık olduğu sağlıklı günlerin temennisiyle kutluyor; geçmişten bugüne Türk tiyatrosunu var eden, sahnenin tozunda iz bırakan bütün sanatçılarımıza ve tiyatro emekçilerimize şükranlarımı sunuyorum.”

Adem Aslan

