Bakan Ersoy'dan Kapadokya açıklaması!

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Karaköy'de bulunan Galataport Projesi'nde incelemelerde bulundu. İncelemelerinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Ersoy, Galataport'un Mart 2020'de hizmete gireceğini belirterek, "İstanbul'un en büyük cruise limanlarından biri olacak. Aynı anda üç büyük gemi yanaşabiliyor. İleriye dönük rezervasyonlarda artışlarda başladı. Normal seyahatlerden çok daha önce planlandığı için biraz daha geriden geliyor. 2020'den itibaren ciddi bir şekilde Karaköy Limanı'na ihtiyacımız var. 2021 yılında da tam kapasiteye geçecekler'' ifadelerini kullandı.

"Galataport, 2021 itibariyle tam kapasite olarak hizmet verecek"

Galataport'un dünyaya örnek bir proje olduğunu kaydeden Bakan Ersoy, "Galataport'a cruise limanı demek biraz haksızlık olur. Burası tam bir turizm kompleksi. İstanbul'un da ihtiyacı olan bir kompleks. Yeni geliştirdikleri açılır, kapanır sistemlerle gemi olmadığında alanın halka açılabiliyor olması da cazip bir durum. Halkın denizle buluşma imkanını da sağlamış oluyorlar. Proje dünyaya örnek bir proje olmuş. Yetiştiğinde de bizleri çok mutlu edecek. 2021 itibariyle tam kapasiteye geçiyor. Demek ki biz, 2021-2022 yılında yeni bir cruise limanını hayata geçirmemiz gerekiyor. İstanbul'da yeterli olmayacak" şeklinde konuştu.

Turizmde cruise limanlarının hayati öneme sahip olduğunu vurgulayan Ersoy, "Günübirlik ve kısa süreli konaklamalı turist sayısında ciddi bir artış getirecek. Varış ve ayrılış noktası olacağı için orada bir avantaj sağlayacak. Diğer artısı da diğer cruise limanının da önünü açacak. İyi hizmet sağladığınız zaman diğer gemilerinde hedef noktası haline geliyorsunuz ve kapasiteniz artıyor. İstanbul'u popüler bir varış noktası haline getirirseniz, özellikle İzmir ve Kuşadası limanlarının da kapasitesini yüzde yüze geçirmiş oluyorsunuz. Direk gelmiyor gemi, buraları da kullanıyorlar. Buranın kapasitesi 1 milyon. Biz yeni limanla birlikte 2 milyon yolcuyu İstanbul'a getiririz. 500 binde personel sayısı var. Onlar da önemli miktarda harcamalarda bulunuyor'' şeklinde konuştu.

"Kapadokya'da amacımız yıkmak değil, kaçak yapılaşmanın sebeplerini ortadan kaldırmak"

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, gazetecilerin sorusu üzerine Kapadokya bölgesi ile ilgili meclise sunulan yasa tasarısını anlattı. Kapadokya'da kaçak yapılaşma ile ilgili sorunlara müdahale edildiğini hatırlatan Ersoy, "Ancak bizim hedefimiz yıkmak değil öncelikle kaçak yapılaşmanın sebeplerini ortadan kaldırmak. Bu bağlamda hazırlanmış bir yasa tasarısı. Alan başkanlığı sistemiyle biliyorsunuz, Kapadokya'da plan yapma yetkisi, ruhsat ve iskan verme yetkileri belediyede, Orman Bakanlığında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığında, Kültür ve Turizm Bakanlığında var. Bütün bu yetkilerin çakıştığı bir ortam var. Bazı yerlerde bu yetkiler çakışıyor ve maalesef gerekli izinleri almak 8 yıla kadar çıkıyordu. Biz bu süreçleri kısaltabilmek ve normal hale getirebilmek için Alan Başkanlığı Sistemini geliştirdik. Bu sistemde yetkilerin tümü Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde bulunan Alan Başkanlığı Sisteminde toplanıyor. Böylelikle 8 yıl süren izin süreci birkaç aya düşecek. Amaç burada süreci kısaltmak ve doğru planlamayla birlikte Kapadokya ve çevresine uygun projelerin kaçak yapılaşmanın önüne geçilerek yapılmasıdır'' diye konuştu.

Oğuzcan Yazar

