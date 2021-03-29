Bakan Ersoy'dan Kütüphane Haftası mesajı

Bakan Ersoy'un mesajı şöyle:

“Bilgi, medeniyetin ortaya çıkmasından bugüne insan bilincinin, algı ve anlayışının; sorgulama, öğrenme, çözüm bulma ve üretme kabiliyetlerinin ulaştığı bütün sonuçlardır. İster fenni ister sanat ve edebiyat gibi estetik ve düşünsel olsun, ihtiyaçlarımızın bir gereği olarak ulaştığımız bu sonuçların korunması, gelecek kuşaklara eksiksiz aktarılması elzemdir. İşte kurduğumuz medeniyetin geriye gitmesini önlemek, sürekli gelişmesi ve ilerlemesini sağlamak için yerine getirilmesi gereken bu sorumluluğun kurumsal ismi kütüphanedir.

İnsanlığın hafızası olan kütüphaneler bilgiye erişimi, onun kullanılmasını ve paylaşılmasını sağlayarak geçmişimizden geleceğimize uzanan güvenli bir yol inşa eder. Okuma, öğrenme, araştırma gibi kişisel gelişimi destekleyen, özgüveni güçlendiren ve donanımlı bireyler olmamızı sağlayan alışkanlıkların kazanılmasını sağlar. Üstelik bugün geldiğimiz noktada kütüphaneler bu faydaları sadece kitaplar ile değil, seminer, sergi, eğitim ve özgün etkinliklerle de sağlayan, pekiştiren yaşam alanları olmuşlardır. Bir yandan bu konsepti yaygınlaştırırken aynı zamandan gar, havalimanı, avm, bebek ve çocuk kütüphaneleri gibi yaşamın her anında ve herkese hitap eden kurumsal bir anlayışı da hayata geçirmekteyiz. Ayrıca bilişim teknolojilerinin sunduğu olanak ve yenilikleri kullanarak dijital dünyayı da milletimize kütüphane hizmeti sunmak için kullanıyoruz.

Ben, Kütüphane Haftası vesilesiyle bu denli önemli bir sorumluluğu üstlenen ve özveriyle yerine getiren bütün kütüphane çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Kıymetli çalışma arkadaşlarımın bu gayretlerine, ailelerimizin çocuklarını kütüphanelere yönlendirme noktasında daha kararlı ve katılımcı bir tavır sergileyerek destek olmalarını rica ediyorum. Çocuklarımıza merak ettikleri, ilgi ve sevgi duydukları, öğrenmek istedikleri her konuya açılan kitap adında muazzam bir kapı olduğunu ve sayısız kitabı barındıran kütüphanelerin hayatlarına zenginlik, renk ve değer katacağını; hiç bilmedikleri, duymadıkları yeni dünyaları keşfetme imkânı sunacağını öğretin. Kütüphaneler dersleri için gerekli bir zorunluluk değil keyifli zaman geçirmek için tercih ettikleri bir alışkanlık olsun.”