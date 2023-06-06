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Bakan Fidan'dan ilk paylaşım: 'Milli dış politika vizyonumuzu daha da geliştireceğiz'

Bakan Fidan'dan ilk paylaşım: 'Milli dış politika vizyonumuzu daha da geliştireceğiz'
Bakan Fidan'dan ilk paylaşım: 'Milli dış politika vizyonumuzu daha da geliştireceğiz'

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, “Köklü geleneğe sahip Hariciye Teşkilatımızla milli dış politika vizyonumuzu daha da geliştireceğiz” dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı görevini İbrahim Kalın'a devrettiğini belirterek, “Dışişleri Bakanlığı görevini tevdi eden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Köklü geleneğe sahip Hariciye Teşkilatımızla milli dış politika vizyonumuzu daha da geliştireceğiz” ifadelerini kullandı.

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