Bakan Gül: 'Bugün itibarıyla Ankara Adliyesi'ndeki tüm hukuk mahkemelerinde e-Duruşma başladı'

Adalet Bakanlığı, İstanbul ve Ankara'daki tüm hukuk mahkemelerinde uygulanan e-Duruşma sayısının Türkiye genelinde de 915'e ulaştığını açıkladı. Adalet Bakanlığınca ‘Yargı Reformu Strateji Belgesi'yle dijital dönüşüm hedefleri kapsamında uygulamaya geçirilen e-Duruşma emek ve zaman tasarrufu ile yargılamalarda kolaylık sağlıyor.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün de yakından takip ettiği uygulamayla özellikle Covid-19 salgınında mahkemelerde oluşabilecek yoğunluğun önüne geçildi. Adalet Bakanlığı mühendislerince yazılımı yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ve 15 Eylül 2020'de uygulanmaya başlanan e-Duruşma, hukuk mahkemelerinde avukatların video konferans sistemiyle duruşmalara katılmalarına imkan veriyor. E-Duruşma uygulaması adalet hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması bakımından büyük önem taşırken, avukatlar açısından da emek ve zaman tasarrufu sağlıyor.

Bugüne kadar 25 bin 705 e-Duruma yapıldı

Ankara, Ankara Batı, İstanbul, İstanbul Anadolu, Bakırköy, Gaziosmanpaşa, Büyükçekmece, Beykoz, Silivri, Çatalca, Şile ve Adalar adliyelerindeki tüm hukuk mahkemelerinde uygulanan e-Duruşma, diğer 28 büyükşehirdeki adliyelerde de İcra Hukuk, Tüketici ve Kadastro mahkemelerinde yapılabiliyor.

E-Duruşma ülke genelinde 96 tüketici, 193 icra hukuk, 33 kadastro, 142 asliye hukuk, 93 sulh hukuk, 107 aile, 184 iş, 56 asliye ticaret, 11 fikri ve sınai haklar mahkemesi olmak üzere toplam 915 mahkemede uygulanabiliyor. E-Duruşma sistemi ile bugüne kadar toplam 25 bin 705 duruşma gerçekleştirilirken, e-Duruşma'nın 2022 yılı sonunda ülke genelindeki tüm adliyelerde uygulanması hedefleniyor.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, “Bugün itibarıyla Ankara Adliyesi'ndeki tüm hukuk mahkemelerinde e-Duruşma başladı. Türkiye genelinde e-Duruşma uygulanan mahkeme sayısı 915'e ulaştı. Hayırlı olsun” dedi.

Engin Yağcı

