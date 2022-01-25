Bakan Gül, Bulgaristan Cumhuriyeti Başsavcısı Geshev ile görüştü

Bulgaristan Cumhuriyeti Başsavcısı Ivan Geshev, Başsavcı Vekili Desislava Pironeva, Başsavcılık Sözcüsü Siyka Mileva ve Bulgaristan Cumhuriyeti Büyükelçilik Müsteşarı Jivko Kanchev, Adalet Bakanı Gül'ü bakanlıkta ziyaret etti.

Terör ile mücadelede başarı için adli iş birliği önemli

Görüşmede ülkeler arası adli iş birliğinin önemini vurgulayan Adalet Bakanı Gül, Bulgaristan ile Türkiye arasında kökleri tarihe dayanan güçlü komşuluk ilişkileri bulunduğunu kaydetti. Türkiye'nin terörle kararlı bir şekilde mücadele ettiğini belirten Bakan Gül, terörle mücadelede başarının uluslararası alanda iş birliğine bağlı olduğunu ve bu hususta Bulgaristan ile yürütülen çalışmaların önemini anlattı.

Örnek bir iş birliği yürütüyoruz

Bulgaristan Cumhuriyeti Başsavcısı Ivan Geshev ise ülkelerin başsavcılıkları arasında örnek bir iş birliği olduğunu kaydetti. İkili temasların bu iş birliğinin gelişimine büyük katkı sunduğunu belirten Başsavcı Geshev, ülkeler arasındaki adli iş birliğinin gerek terörle, gerek sınırları aşan diğer suçlarla etkin şekilde mücadele edilebilmesi için daha da güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. Görüşmeye, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin ve Bakan Yardımcısı Yakup Moğul da katıldı.



Engin Yağcı

