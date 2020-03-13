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Bakan Gül duyurdu: 'Cezaevlerinde açık ve kapalı görüşler 2 hafta süreyle ertelendi'

Bakan Gül duyurdu: 'Cezaevlerinde açık ve kapalı görüşler 2 hafta süreyle ertelendi'
Bakan Gül duyurdu: 'Cezaevlerinde açık ve kapalı görüşler 2 hafta süreyle ertelendi'

Adalet Bakanı Gül, korona virüs tedbirleri kapsamında cezaevlerinde açık ve kapalı görüşlerin 2 hafta süreyle ertelendiğini açıkladı.

Adalet Bakanı Gül'ün açıklamalarından satır başları şu şekilde;

Adalet Bakanlığımıza dair aldığımız önlemleri uygulayacağız. Dün toplantıda aldığımız kararlar oldu. Nisan sonuna kadar yurt dışı seyahatlerinin iptali konusunda kararları almıştık.

Özellikle bugün itibari ile ceza infaz kurumları kapsamında, hastalık belirtileri olanların ceza infaz kurumlarına alınmaması, kabul durumunda solunum enfeksiyonu olanların belirli bir alana alınması kararlaştırıldı.

AÇIK VE KAPALI CEZAEVLERİNDE 2 HAFTA BOYUNCA GÖRÜŞLER ERTELENDİ

Açık ve kapalı cezaevilerinde 2 hafta boyunca görüşler ertelenmiştir. Kamuda çalışanların özel izinleri ertelenmiştir. Bu haklar ise saklıdır, daha sonra verilecektir.  

 

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