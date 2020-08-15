İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bakan Gül: 'Güvenli ödeme sistemi ikinci el araç satışında zorunlu hale geldi'

Bakan Gül: 'Güvenli ödeme sistemi ikinci el araç satışında zorunlu hale geldi'
Bakan Gül: 'Güvenli ödeme sistemi ikinci el araç satışında zorunlu hale geldi'

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "3 Şubat'ta tüm noterlerde uygulanmaya başlayan güvenli ödeme sistemi, bugün Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle ikinci el araç satışlarında zorunlu hale geldi. İşlem güvenliğini temin edecek uygulama vatandaşlarımıza hayırlı olsun" dedi.

Ticaret Bakanlığının, "İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlandı. Adalet Bakanı Gül, Twitter hesabından söz konusu yönetmelikle ilgili paylaşımda bulundu.

Bakan Gül, paylaşımında, "3 Şubat'ta tüm noterlerde uygulanmaya başlayan güvenli ödeme sistemi, bugün Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle ikinci el araç satışlarında zorunlu hale geldi. İşlem güvenliğini temin edecek uygulama vatandaşlarımıza hayırlı olsun" ifadelerini kulladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.