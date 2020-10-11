Bakan Gül: "Terör örgütü ciğerlerimizi yakıyor"

AK Parti Şahinbey İlçe Başkanlığı 7'nci olağan kongresi düzenlendi. Şahinbey Parkı Amfi Tiyatroda düzenlenen kongreye Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, AK Parti MKYK Üyesi ve Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in yanı sıra milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ile teşkilat başkanları katıldı. Kur'an-ı kerim tilavetiyle başlayan kongrede divanın oluşturulmasının ardından konuşmalara geçildi.

Kongrede ilk konuşan Şahinbey İlçe Başkanı Avukat Hasan Teke, konuşmasına kongreye teşrif edenlere teşekkür ederek başladı. Görevine devam etmesi yönünde karar veren partililerine teşekkür eden Hasan Teke, “Kongre benim için bir muhasebedir. Ben fiilen avukatlığımı sonlandırarak bütün mesaimi bu işe verdim. Şahinbey'i karış karış gezdim. Girilmedik cadde, sokak ve gönül bırakmamaya çalıştım” dedi.

Şahinbey'in 926 bin nüfusuyla Türkiye'nin fiilen en büyük ilçesi olduğunu belirten Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise, göreve geldiklerinde uzun yıllar CHP idaresinde kalan Şahinbey'in yüzde 80'inin çarpık yapılaştığını hatırlattı. Hiçbir engele takılmadan Şahinbey'in çehresini değiştirdiklerini söyleyen Tahmazoğlu, konuşmasını Şahinbey'e yapılan hizmetleri anlatarak bitirdi.

“Türkiye mazlumların sesidir”

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de Şahinbey'in herhangi bir ilçe olmadığını, yüz yıl önce kurtuluş savaşında verilen mücadelenin Şahinbey'i farklı kıldığını söyledi. AK Parti'nin de diğerlerinden farklı bir parti olduğunu aktaran Şahin, “AK Parti yaşatanların iyilerin partisidir. Kimin belediye başkanı, teşkilat başkanı olduğunun bir önemi yok. Yeni bir düzen kuruluyor. Cumhurbaşkanımızın ‘Dünya 5'ten büyüktür' sözünü iyi anlamamız gerekiyor. Başımıza gelmeyen kalmadı. 365'ler, E-muhtıralar, darbeler gördük. 18 yılına ben şahidim. Türkiye mazlumların sesidir. O yüzden birbirimize sımsıkı sarılmalıyız. Allah için birbirimizi çok sevmeliyiz. İkincisi işimizi çok iyi yapmalıyız. Yerel kalkınmanın baş mimari Recep Tayyip Erdoğan'dır. Biz onu izliyoruz” ifadelerini kullandı.

“AK Parti yolu hak ve adalet yoludur”

AK Parti Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, kongreyi hazırlayanlara teşekkür ederek konuşmasına başladı. Gaziantep teşkilatının yaptığı gayret ve mücadelelerle tüm ülkeye örnek olduğunu aktaran Kandemir, “Sokaklarda AK Parti siyaseti gönüllere temas etsin diye çalışan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. AK Parti bir vefa hareketidir. Biz millete, gayrete ve mücadeleye vefanın adıyız. AK Parti öyküsü gayret gösterirken kendisi için değil ideali için hayalinin peşinde koşanların öyküsüdür. Recep Tayyip Erdoğan arkasında gece gündüz demeyenlerin öyküsüdür. Büyük düşleri olmayanlar yeni yollar inşa edemezler. AK Parti öncesi Türkiye'de siyaset şuradan yürüyeceksiniz deyip bize istikamet çizenlerin elindeydi. Ancak Tayyip Erdoğan'la beraber ‘İman varsa imkan da vardır' diyoruz. Tarif eden yollardan değil kendi yolunu kendisi inşa eden bir anlayışla çalışıyoruz. Onun için bu kongremizin ana sloganı 'inandığın yolda yürü'dür. O yol hak ve adalet yoludur. Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde bir mücadele veriyoruz” dedi.

“Biz muhalefete bakmayacağız”

Karşılarında millet ne zaman sevinse dudak büken bir muhalefet olduğunu sözlerine ekleyen Kandemir, “Ne zaman yüreğimiz dara düşse ortadan kaybolurlar. En kritik zamanda uyku taklidi yaparlar. 15 Temmuzda tankların arasından sıvışırlar. Doğalgazı bulursunuz. 2 gün ses çıkaramazlar. Milletle sevinip hüzünlenemezler. Yalanı sıradanlaştırılırlar. Biz bunlara bakmayacağız. Biz haktan yana taraf olan, adaletin mücadelesini yürütenleriz. Bu muhalefete bakmayacağız. Cumhur İttifakı olarak el ele verdik. MHP ile Türkiye'nin geleceğine dair aşkımız sevdamız var. Karşımızda hangi ara bir araya geldiğini anlayamadığımız bir muhalefet var. 2023 seçimleri kolay olmayacak. Şahinbey bugün muhteşem bir sınav verdi. Fakat daha çok çalışmak gerektiğini karşımızdakilere bakarak çok daha iyi görüyoruz. Söyleyecek çok sözümüz, yapacak çok işimiz var” diye konuştu.

“Milletin ümidi AK Partidir”

Kandemir'in ardından konuşan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ise, kongreye katılanlara ve düzenleyenlere teşekkür etti. Şahinbey'de bir şölen havasında kongre yapıldığını belirten Gül, “Bu davanın gerçek sahipleri gençlik kolları, mahalle başkanları ve kadın kollarıdır. Bu mücadeleye hizmet veren teşkilatlarımızın kuruluşundan bugüne kadar emeği geçen herkese minnettarız. Bugün kongremizi de Şahinbey'in Karayılan'ın ruhuna uygun icra ediyoruz. Türkiye'de partiler kurulur kapatılır, yeniden açılır ama AK Parti'nin diğerlerinden farkı bu tabelayı Recep Tayyip Erdoğan'ın milletle asmış olmasıdır. Eskiden vesayetçi, faili meçhullerin olduğu, inançlarından dolayı insanların hor görüldüğü bir Türkiye vardı. Bu tabelayı üniversiteye başörtüsünden dolayı alınmayan gençlerimiz asmıştır. Bu tabelayı kimliği inkar edilmeye çalışılan Batmanlı Hüseyin, Diyarbakırlı Ahmet, Edirneli Fatma asmıştır. 7'den 70'e bu milletin evlatları asmıştır. Milletin ümidi AK Partidir. Bu hayalleri milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleştirdik. Yine yapacağımız çok iş var. Kalan hayalleri de gerçekleştireceğiz. Biz kısır tartışmaların yaşandığı partiler değil dava partisiyiz” dedi.

“AK Parti statükocu değil reformcudur”

Kısır kavgaların kendi gündemleri olmadığını, kendi gündemlerinin Şahinbey'deki vatandaşların derdi olduğunu aktaran Gül, “Kendi sorunlarımızı vatandaşın gündeminden öne almaya hakkımız yok. AK Parti 83 milyonun partisidir. AK Parti Cumhurbaşkanımızın liderliğinde halının altına sürülen bütün sorunları çözerek siyaseti sürdürüyor. AK Parti milletle ittifak kurmuştur. Bu anlayışla ve kavrayışla milletimizin özgürlüğünü daha fazla arttıracağız. Adaleti hiçbir şekilde amasız fakatsız gerçekleştirmek hepimizin ortak borcudur. Ekmeği arttıracağız. Özgürlüğü çoğaltacağız. Bunu yaparken milletimizin huzurunu güvenliğini her zaman koruduk. Eski anlayıştaki gibi sen makbulsün gel sen makbul değilsin gelme durumu yoktur. AK Parti statükocu bir parti değil reformcu bir partidir. Statükoya asla dönmeyecek. Reformcu çizgiyi sürdürecektir. Milletin bu anlamdaki umudu olmaya devam edecektir” diye konuştu.

“Terör örgütü ormanlarımızı yakıyor”

Özellikle terörle etkin mücadeleyi sürdüreceklerinin altını çizen Gül, “'Kandil'de yere izmarit bile atılmıyor' denilen terör örgütü ormanlarımızı yakıyorlar. Ciğerlerimizi yakıyorlar. Diyarbakır annelerimizin ciğerlerini yakıyorlar. O izmarit bile atmıyor diyenler nerede? Bunlarla mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu bölge insanının en büyük sorunu PKK'dır. İzmarit bile atmıyor diyenler kurban eti dağıtan 16 yaşındaki Yasin Börü'nün canını yaktılar. Bu mücadeleyi 83 milyon için milletimiz için vermeye devam edeceğiz. Bölge halkının oyunu aldıktan sonra milletin kapısının önüne çukur kazanlarla mücadele edeceğiz. Vatandaşla terörist ayrımını çok iyi yapacağız. Bu bölgenin insanı 1'inci sınıf vatandaştır. Terörle mücadelede çok güzel sonuçlar aldık. İnşallah zaferle de sonuçlandıracağız. Bölgede ret inkar asimilasyon politikasına biz son verdik” ifadelerini kullandı.

“Erdoğan yalnızca rükuda eğilir”

Azerbaycan'daki Karabağ çatışmasına değinen Gül, “İki devlet tek millet anlayışıyla Azeri kardeşlerimizin yardımına yetişen Türkiye olmuştur. Azerbaycanlı kardeşlerimizin haklı davasında sonuna kadar yanlarındayız. Karabağ özgürleşinceye kadar yanlarında olmaya devam edeceğiz. Biz Libya'da, Suriye'de, Doğu Akdeniz'de ve Ege'de vatandaşlarımın menfaatini korumak için mücadeleye devam ederken bize ‘Sizin orada ne işiniz var' diyenler bu mefkureyi anlamazlar. Ama milletimiz bunları çok iyi biliyor. Kılıçdaroğlu gelmiş ‘Tayyip Erdoğan birisinin önünde eğilmiş' diyor. Sen kafanı kuma sapladığın için görmüyorsun. Erdoğan vesayetçilere, PKK'ya, cuntacılara, F-16'lara eğilmemiştir. Senin gerçekten kafanı kuma gömdüğün çok belli. Erdoğan yalnız Allah'ın huzurunda rükuda eğilir. Bu yaklaşımın muhalefet olarak ülkemize hiçbir faydası yok. Bu cılız yaklaşımlar iktidar alternatifi olan bir partiye yakışmıyor. Türkiye'de ana muhalefet sorunu olduğu çok bellidir. Biz onlara 2023 hedeflerine emin adımlarla yürüyoruz. Gaziantep'e yaklaşık 40 milyar yatırım yapıldı. Elbette Gaziantep de Recep Tayyip Erdoğan'ı yalnız bırakmadı ve bırakmayacak” diye konuştu.

Konuşmaların ardından tek listeyle yapılan seçimde Avukat Hasan Teke tekrardan başkanlığa seçildi.

Muhammet Abdulkadir Esen - Lider Olgun

