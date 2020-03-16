Bakan Gül yargıda korona virüs önlemlerini açıkladı

Adalet hizmetlerinde korona virüsüne yönelik alınacak hizmetlerle ilgili Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün başkanlığında toplantı gerçekleştirildi. Adalet Bakanlığında saat 12.00'de başlayan toplantıya Adalet Bakan Yardımcıları Uğurhan Kuş, Cengiz Öner, Zekeriya Birkan, Şaban Yılmaz, HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz, HSK Birinci Daire Başkanı Halil Koç, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ile Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin de katıldı. Bakan Gül, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, korona virüs tedbirleri çerçevesinde yargı ve adalet hizmetleri bağlamında alınacak tedbirleri tüm taraflarla bir araya gelerek tekrardan gözden geçirdiklerini söyledi. Korona virüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda tüm tedbirleri büyük bir titizlikle ele aldıklarını kaydeden Gül, kurulun, adliyelerdeki duruşmaların ertelenmesine yönelik tavsiyesini hatırlattı. Bu tavsiye kararı üzerine HSK'nın aldığı öneri çerçevesinde adliyelerin buna göre revize yaptığını dile getiren Gül, "Bugün itibariyle görüyoruz ki tüm adliyelerde yargı mensuplarımız acele hizmetler hariç duruşmaları ertelemişlerdir. Bu konuda yeni duruşma günleri ya da alınan kararlarla ilgili UYAP üzerinden de bu tebligatlar yapılabilmektedir. Dosyanın tarafları UYAP üzerinden de yeni duruşma gününü takip edebileceklerdir. Yeni dava açma, icra takibi gibi müracaatları da UYAP üzerinden yapma imkanı vardır" diye konuştu.

60 yaş üstü hakim ve savcılar idari izinli sayılacak

Gül, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanlığımızın almış olduğu karar üzerine 60 yaş üstü ve riskli gruplarla ilgili izin müessesesi tüm personelimiz için olduğu gibi bugün HSK'nın almış olduğu kararla bu idari izin hakim ve savcılarımız için de yürürlüğe girmiştir. Tüm adliyelerde dezenfekte işlemleri, temizlik çalışmaları büyük bir titizlikle yapılmakta. Ceza infaz kurumlarına ilişkin olarak da büyük bir titizlikle tedbirlerimizi almaktayız. Kurumlara yeni girişlerde ön muayene ve kontrol yapılmaktadır. Eğer herhangi bir hastalık belirtisi varsa kesinlikle kuruma kabul edilmemekte, tedavisi için sağlık kurumlarına gönderilmekte. Muayenede sorun tespit edilmeyenler ise ayrı bir bölümde tutulmaktadır. Yani cezaevine yeni giren bir kişi hastalık belirtisi olmasa bile özel bir yerde tutulmakta, Sağlık Bakanlığının ön gördüğü süre boyunca büyük bir titizlikle muhafaza edilmekte."

"Şu ana kadar pozitif korona virüs vakası bulunmamaktadır"

İş Yurtları Kurumu faaliyetlerine 2 hafta ara verdiklerini ifade eden Gül, Korona Virüs Bilim Kurulu'nun öneriyle alınan tedbirleri gözden geçirmeye devam edeceklerini söyledi. Denetimli serbestlik kapsamında hükümlülerin toplu olarak yaptığı tüm faaliyet ve çalışmaların da ertelendiğini bildiren Gül, "Cezaevlerinde mektup ve kitaplar gibi unsurların da 24 saat bekletildikten sonra ilgililere teslim edilmesi sağlanacaktır. Ceza infaz kurumlarında şu ana kadar pozitif korona virüs vakası bulunmamaktadır" şeklinde konuştu.

"Hafta sonu noterlik hizmetleri yeni bir duyuruya kadar ertelenmiştir"

Noterlik hizmetlerine ilişkin konuşan Gül, "Hafta sonu noterlik hizmetleri yeni bir duyuruya kadar ertelenmiştir. Cezaevlerindeki noterlik vekaletleri de kapalı görüş usulüyle verilmeye devam edilecektir. Bütün noterlerde 24 saat dezenfekte çalışmaları yapılmıştır" ifadelerini kullandı.

Gül, "Özellikle Sağlık Bakanlığımızın, resmi kurumların yapmış olduğu açıklamalar dışında hiçbir açıklamaya, belge adı altında dolaşıma sokulan hiçbir bilgiye itibar edilmemesini istirham ediyoruz. Halkımızın panik duygusunu arttırıcı, kışkırtıcı asılsız haberler, söylentiler insan ve toplum sağlığı üzerinde bir tehdittir, suçtur. TCK çerçevesinde düzenlenen bu fiillere karşı da cumhuriyet savcılıklarımız gereğini yapmaktadırlar. Nitekim Sağlık Bakanlığı adı altında dolaşıma sokulan belge hakkında da dolaşıma sokanlar, üretenler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız soruşturma başlatmıştır. Vatandaşlarımızdan beklentimiz emniyet birimlerine, savcılık makamlarına bu asılsız haberlerle ilgili müracaat etmeleridir" dedi.

Abdullah Sarica

