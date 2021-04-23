Bakan Gül'den 23 Nisan mesajı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Bakan Gül, daha insani ve daha merhametli bir dünya için bir asır önceden adımların atıldığını belirtti.

Bu milletin evlatlarının çok bedel ödediğinin altını çizen Gül, “Milli iradenin kayıtsız şartsız egemenliğini tüm dünyaya 101 yıl önce bugün ilan ettik. O gün doğan demokrasi ve özgürlük meşalesini bugünlere ulaştıran millet iradesi, bu değerleri yarınlara gururla taşımamızın da en büyük teminatıdır. Bugün bu kutlu irade, hukuk ve adaletin baş tacıdır. Geçmişte adaleti millet iradesine vesayetin aracı kılanlar, milletimizin masum evlatlarına çok bedeller ödettiler. İnsanımızın ufkuna, çocuklarımızın geleceğine çöken karanlık zihniyet, 27 Mayıs'tan 12 Mart'a, 12 Eylül'den 28 Şubat'a uzandı, takvimimizin her ayına bir demokrasi lekesi sürdü. Ama takvimler 15 Temmuz'u gösterdiğinde bambaşka bir tarih yazıldı. Milletimizin destansı direnişi, demokrasi tarihimizin makûs akışını değiştirdi. Yüce Meclis, o gün bir kez daha İstiklal Marşımızın sahibi ve sonsuza kadar bekçisi olacağını dosta düşmana gösterdi. Milli iradenin tecelligahı olan Meclisimizin bu tarihi rolünün ve derin şahsiyetinin çocuklarımızın berrak zihinlerinde yer etmesi başlıca hedeflerimizden biridir. Bu nedenle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Nisan'ı çocuklara armağan etmesi çok anlamlı ve değerlidir. Bu anlamı yaşatmak için bayramın ruhunu bir asır şanla, şerefle ve azimle koruduk; bundan sonra da aynı duyguyla koruyacağız. Çocuklarımızın bu aziz mirastan alacakları güçle; özgür birey, güçlü toplum ve daha ileri demokrasi hedefine kararlılık ve özgüvenle yürüyeceklerine olan inancım tamdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletin tercihi ve kararı dışında bir güç tanımıyoruz. Çocuklarımıza vesayet zincirlerini kırmış, kendi kaderine kendisi yön veren bir demokrasi bırakacağız. Vicdan ve inanç özgürlüğü, ifade özgürlüğü, yaşam tarzlarına saygı, hukuk önünde eşitlik gibi kavramları çocukların bilfiil yaşayarak ve görerek öğrenecekleri bir Türkiye için yorulmadan çalıştık, yılmadan çalışacağız. Aziz milletimiz, sadece kendi evlatlarının geleceği için değil, tüm çocuklar için daha adil, daha insani ve daha merhametli bir dünya yolunda bir asır önce olduğu gibi bugün de umuttur. Bu duygularla Türkiye Büyük Millet Meclisimizin 101. yılını tebrik ediyor, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Engin Yağcı

