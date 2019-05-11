Bakan Gül'den Belediye Başkanlarına ziyaret

Bir dizi program için Gaziantep'te gelen Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, tekrar Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Fatma Şahin'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Büyükşehir belediye başkanlığı ziyaretinin ardından Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'nu da makamlarında ziyaret eden Bakan Gül, tekrar seçilen başkanları tebrik etti.

"Gaziantepli seçmenlere teşekkür ediyorum"

Büyükşehir Belediyesi ziyaretinde açıklamalarda bulunan Bakan Gül, "Gaziantepli tüm seçmenlerimize 31 Mart'ta göstermiş oldukları teveccühleri için teşekkür ediyorum. AK Parti olarak Gaziantep'ten çok büyük bir destek gördük. Bu desteğini karşılığını vermek için gece gündüz demeden belediye başkanlarımız tüm kadrolarımız çalışmaktadır. 31 Mart'ta vatandaşlarımız yine büyük bir teveccüh gösterdiler. Ben gece gündüz demeden çalışan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e ve diğer başkanlarımıza teşekkür ediyor, tekrar seçildikleri için tebrik ediyorum. Bundan dolayı biz de Gaziantep'e minnettarız. Ben oy veren, destek olan veya oy vermeyen, Gaziantep'in büyümesi için destekleri olan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz. Burada Gaziantep kazanmıştır. Oy veren de vermeyen de Gaziantep için bir tercihte bulunmuştur. Elbette bu tarihte sandıktan çıkan irade başımızın gözümüzün üstündedir. Biz de hükumet olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan ve Bakan Gül'ü ağırladıkları için mutlu olduklarını dile getiren Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise, "Teşekkürlerimizin en büyüğünü Bakanımız Abdulhamit Gül'e yapmak istiyoruz. Beraber hakikaten çok güzel bir seçim kampanyası gerçekleştirdik. Toplumun her kesimini kucaklayacak, herkesi kapsayacak şekilde bir Gaziantep modeli oluşturduk Gaziantep modeli sevgi modeli, kardeşlik modeli, iyilik modeli ve bir kalkınma modeli oldu. Gaziantep modeli sandığa yansıdı. Zor coğrafyada, zor şartlarda bu modeli halkımız tarafından nasıl kıymetli bulunduğu, nasıl kıymet verildiği sandığa yansıdı. Bugün yüzde 54 gibi oy aldık ve çok güzel başarılar elde ettik. Bunların da en önemlisi rakibimizin iki katına çıkmamız ve çok açık ara bu yarışı bitirmiş olmamızdı" diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi ziyaretinin ardından Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'nu da ziyaret eden Bakan Gül, tekrar seçilen başkanlara yeni dönem için başarı dileklerinde bulundu.