Bakan Gül'den Cumhur İttifakı vurgusu

Adalet Bakanı Gül, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Gaziantep'e geldi. Bakan Gül Gaziantep'in yeni Valisi Davut Gül'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Bakan Gül, buradan Gaziantep Büyükşehir Belediyesine geçti Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in makamında açıklamalarda bulunan Gül, Cumhur ittifakının seçimlerden öte bir ortaklık olduğunu ifade etti.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ziyaretlerinden dolayı Bakan Gül'e teşekkür ederek, “Bakanımıza çok teşekkür ederim Gaziantep modeli oluşmuşsa bu bakanımızın emekleri var. Teşkilatımızın arkamızda durmasıyla başarıldı. Sorunlarımızı çözme konusunda tecrübe sahibi olduk. İnşallah bundan sonra millete hizmet konusunda yolumuza devam edeceğiz” dedi.

Adalet Bakanı Gül Fatma Şahin'in tekrar aday gösterilmesinden dolayı mutlu olduklarının altını çizerek, “Gaziantep'e bir kadın eli değdi ve çok iyi oldu. Şehir daha da gelişti yeşillendi. Daha yaşanabilir bir kent haline geldi. Başkanımız Gaziantep'e hizmet etmeye devam edecek. İnşallah en iyi sonuçları 31 Mart akşamı alacağımıza inanıyorum” şeklinde konuştu.

“Cumhur İttifakı seçimlerden öte bir ortaklıktır”

Bakan Gül Cumhur İttifakı'nın seçimlerden öte bir ortaklık olduğunu ifade ederek, “Cumhurbaşkanımız ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli görüşmelerinden sonra her iki partinin yetkilileri çalışmalarını sürdürüyorlar. İnşallah Cumhurbaşkanımızın dönüşüyle beraber bu süreç daha da şekillenmiş olacak. 15 Temmuzda Türkiye'ye olan tehditlere karşı Cumhurun oluşturduğu bir ittifaktır. Bu ittifak seçimlerden öte bir ortaklıktır. Dolayısıyla bu birliktelik cumhurla devam edecektir. Çingene kızının eksik parçaları Türkiye'ye döndü bunun için başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Çingene kızının yalnızlığı ortadan kalktı. Bu vesileyle tüm Türkiye'yi Gaziantep'e davet ediyoruz. Parçalarının burada olmaması içimizi acıtıyordu. Emekleri için Kültür Bakanlığımıza, başkanımıza çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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