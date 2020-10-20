İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bakan Gül'den hukuk fakülteleri açıklaması!

Bakan Gül'den hukuk fakülteleri açıklaması!
Bakan Gül'den hukuk fakülteleri açıklaması!

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “Hukuk fakültelerine girişte sınav başarı sıralamasını ilk 125 bine çıkaran YÖK’ten, sıralamayı ilk 100 bine yükseltmelerini talep ettik” dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Yargı reformumuzun ana hedeflerinden biri de hukuk mesleklerinde nitelikli insan gücünü artırmaktır. Bu kapsamda hukuk fakültelerine girişte sınav başarı sıralamasını ilk 125 bine çıkaran YÖK'ten, sıralamayı ilk 100 bine yükseltmelerini talep ettik” ifadelerini kullandı.

Bakan Gül, paylaşımında, yargı reformunun hem hazırlık aşamasında hem de uygulanmasındaki iş birliği ve katkıları için YÖK'e ve akademi camiasına teşekkürlerini iletti.

Bakan Gül imzasıyla YÖK'e gönderilen yazıda, 2019 yılı Ekim ayında Yükseköğretim Kurulunun aldığı karar ile hukuk fakültelerine kabul edilen öğrencilerin 190 bin olan başarı sırasını 125 bin olarak yenilendiği ve bu yeniliğin de yargı kamuoyu ve akademik çevrelerce olumlu karşılandığı belirtildi. Yazıda şu ifadelere yer verildi:

“Hukuk fakültelerine girişte aranan başarı sıralamasındaki değişiklik, hukuk eğitiminin niteliğini ve neticede adalet hizmetlerinin kalitesini doğrudan ve olumlu yönde etkilemektedir. Devam eden süreçte, başarı sıralamasının önümüzdeki yıl için 100 bin olarak belirlenmesinde ve daha sonraki yıllarda bu sıralamanın kademeli olarak daha da yükseltilmesinde fayda mülahaza edilmektedir.”

Abdullah Sarica
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.