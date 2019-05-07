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Bakan Gül'den YSK'nın İstanbul kararı değerlendirmesi

Bakan Gül'den YSK'nın İstanbul kararı değerlendirmesi
Bakan Gül'den YSK'nın İstanbul kararı değerlendirmesi

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) İstanbul için verdiği karara ilişkin açıklamada bulundu.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) İstanbul için verdiği karara ilişkin sosyal medya üzerinden açıklamada bulundu. Gül, yaptığı açıklamada "Seçim sürecinin en yüksek karar merci olan Yüksek Seçim Kurulu, İstanbul seçimleriyle ilgili kararını verdi. Başta biz siyasetçiler olmak üzere, herkese düşen görev karara saygı duymak, süreci suhuletle tamamlamaktır. 23 Haziran'da İstanbulluların söyleyeceği son sözün, İstanbul'umuz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını dilerim." ifadelerini kullandı. 

Mevlüt Hasgül

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