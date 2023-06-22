Bakan Güler, Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ile görüştü

Milli Savunma Bakanlığından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov'un, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'i yeni görevinden dolayı kutlayarak kendisine başarı dileklerini ilettiği belirtildi. Tahıl sevkiyatına ilişkin son durumun ele alındığı görüşmede Bakan Güler tarafından, küresel gıda krizinin çözümüne büyük katkı sağlayan ve tüm insanlık için faydalı olan tahıl girişiminin aksaksız işlemesi ve kesintisiz devam etmesinin önemi vurgulandığı kaydedildi. Görüşmede ayrıca Türkiye'nin 17 Temmuz'da süresi bitecek olan Tahıl Anlaşması'nın yeniden uzatılması başta olmak üzere, bölgede barışın temini ve insani yardım konusunda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yapıcı girişimlerini sürdürerek üzerine düşeni yapmaya devam edeceği bir kez daha ifade edildi.

Musa Erdoğan

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.