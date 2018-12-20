Bakan Hulusi Akar, Pakistan Genelkurmay Başkanı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar resmi temaslarda bulunmak için Pakistan'a geldi. Akar, Pakistan Genelkurmay Başkanı General Kamar Cavit Bajva ile Pakistan'ın Ravalpindi şehrindeki Genelkurmay karargâhında bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasında ortak savunma ve güvenlik meselelerinde işbirliği ve bölgedeki tüm güvenlik krizlerinin görüşüldüğü bildirildi. Görüşmede Akar, Pakistan'ın terör ile mücadelesini takdir ederek General Bajva'yı tebrik etti.

Pakistan'dan daha fazla işbirliği isteği

Ardından Akar, Savunma Sanayi Bakanı Zübeyde Celal ile bir araya gelerek, savunma sanayide devam eden projeler hakkında bilgi alışverişinde bulundu. İkili, yeni savunma projelerini görüşerek, iki kardeş ülkenin savunma sanayinde daha fazla işbirliğine gitmesi gerektiğinin altı çizildi. Görüşme sırasında Bakan Celal, iki ülkenin ilişkilerinin gelişmesini sağladığı için Akar'dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini iletmesini istedi. Öte yandan Savunma Sanayi Bakanı Celal, Türkiye'nin Belucistan eyaletinde yaptığı eğitim ve sağlık yardımlarına değinerek Türkiye'nin Pakistan Büyükelçisi Mustafa Yurdakul'un çabaları için teşekkür etti.

Abid Mazhar