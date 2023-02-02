Bakan Hulusi Akar: 'Türkiye, makul, mantıklı ve istikrarlı bir dış politika izliyor'

Yunanistan'ın uluslararası anlaşmalara aykırı olarak adaları silahlandırmasını hatırlatan Akar, “Bizim barış ve diyalog çağrımıza karşılık Yunanistan'ın, NATO dururken bir takım yapay ittifaklar peşinde koşmalarının, beyhude silahlanma gayretlerine girmelerinin ittifak, komşuluk ruhuna aykırı olduğunu görüyor. Kendilerinin de bunları anlamalarını bekliyoruz. Bizim Yunanistan'ı tehdit etmemiz söz konusu değil. Uluslararası hukuk ve iyi komşuluk ilişkileri içinde yapılması gereken ne varsa bunları söylüyoruz. Türkiye kimse için tehdit değil, Türkiye güçlü, güvenilir ve etkin bir müttefiktir. Biz ne Kıbrıs'ta ne Ege'de ne de Doğu Akdeniz'de bugüne kadar hiçbir oldu bittiye izin vermedik, bundan sonra da vermeyeceğiz” dedi.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik sürecine yönelik de değerlendirmelerde bulunan Akar, “İsveç ve Finlandiya'nın Madrid'de imzalanan muhtıraya uygun davranması gerekiyor. Terörle mücadele çerçevesinde oradaki teröristlerin Türkiye'ye iade edilmesi bu mutabakat muhtırasının doğal bir sonuç, bunu herkesin görmesi lazım. Bunu bekliyoruz. Teröristlere destek verildiği, taahhütler yerine getirilmediği ve ihracat kısıtlamaları devam ettiği müddetçe herhangi bir şekilde Türkiye'nin buna evet demesinin mümkün olmadığını aklı olan herkes görüyor, onların da görmesi lazım” diye konuştu.

Bakan Hulusi Akar daha sonra şunları söyledi:

“Her zaman söylediğimiz gibi tek hedefimizin teröristler olduğunu, hudutlarımızı ve vatandaşlarımızı terörden korumak için gayret gösterdiğimizi, diğer taraftan da artık ilave bir mülteci akını istemediğimizi bu nedenle Suriyeli kardeşlerimizin kendi topraklarında kalması için elimizden gelen gayreti gösterdiğimizi ifade ettik. Önümüzdeki günlerde refahın, güvenliğin, huzurun sağlanmasına bağlı olarak Türkiye'deki Suriyeli kardeşlerimizin güvenli, gönüllü, saygın şekilde topraklarına, evlerine dönmeleri için gayret gösterdiğimizi gündeme getirdik. Ayrıca bizim hem Suriye'de hem de Türkiye'de beraber olduğumuz Suriyeli kardeşlerimiz var, onlarla çalışmalarımız var. Bu kardeşlerimizin aleyhine, onları zora sokacak herhangi bir şey yapmamız, söylememiz asla söz konusu değil.”

Doğukan Gürel



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