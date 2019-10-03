Bakan Hulûsi Akar: Uçağımızı yapacağız

“Askerî Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi”nde konuşan Hulûsi Akar “Türkiye'nin ilerlemesini istemeyenlerin uzun yıllar ayağımıza pranga vurdular, bizleri bir şekilde durdurmaya çalıştılar” dedi. Cumhuriyetin ilk yıllarında ekonomi ve sanayi alanlarındaki bazı önemli girişimlerin bu yüzden akamete uğradığını kaydeden Akar şunları kaydetti: “Nuri Demirağ, Vecihi Hürkuş, Şakir Zümre, Nuri Killigil sadece bunlardan birkaçı. Çok şükür artık o dönemleri geride bıraktık. Bu alanda yerlilik ve millilik oranımız yüzde 20'lerden yüzde 70'lere gelmiş bulunmakta. MİLGEM gemilerimiz, Altay ana muharebe tankı, Fırtına topçu sistemleri, ATAK taarruz helikopteri, İHA ve SİHA'lar, Hürkuş ve GÖKBEY azim ve kararlılığımızın en önemli göstergeleridir. F-35 olmuyorsa Hürkuş'u yaptık, kendi milli muharip uçağımızı da yaparız, yapacağız inşallah. Patriot olmuyorsa ‘Siper'i yapıyoruz, kendi hava savunma sistemimizi daha da geliştireceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da yaptığı konuşmada, mülteci sorununa değindi. Soylu “Bu sene itibarıyla şu anda sadece yurt içinde 315 bin kaçak göçmen yakaladık. Geçen yılın toplam sayısı 268 bindi. Bizim bu yıl ne kadar olur diye tasarladığımız en fazla 301 bin civarındaydı ama 400 bin ile kapatacağız” dedi.

Türkiye Gazetesi