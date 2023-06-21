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Bakan Işıkhan: En düşük memur maaşı net 22 bin olacak

Bakan Işıkhan: En düşük memur maaşı net 22 bin olacak
Bakan Işıkhan: En düşük memur maaşı net 22 bin olacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük memur maaşının 22 bin lira olacağını söyledi.

Bakan Işıkhan: En düşük memur maaşı net 22 bin olacak - Tıkla İzle

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, AK Parti Grup Toplantısı öncesi basın mensuplarına memur maaşlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bürokratlarımız çalışıyor. En düşük memur maaşı net 22 bin olacak. Maliye Bakanlığımız ile çalışıyoruz. Hedefimiz torba yasa ile paydaşlarımızı memnun edecek bir düzenleme yapmak. Şu an prosedüre bağlı kalmamız lazım ama meclis tatile girmeden çıkarmayı düşünüyoruz” dedi.

Kemal Diri
 

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