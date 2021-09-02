Bakan Karaismailoğlu: '(Akdeniz'deki petrol sızıntısı) Şu anda ülkemize ulaşmış herhangi bir kirlilik yok'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Maldivler Cumhuriyeti Ulaştırma ve Sivil Havacılık Bakanı Aishath Nahula arasında basına kapalı bir görüşme gerçekleşti. Görüşmenin ardında kameraların karşısına geçen Bakan Karaismailoğlu ve Bakan Nahula, iki ülke arasındaki Hava Hizmetleri Anlaşması'nı imzaladı. İmza töreninde konuşan Bakan Karaismailoğlu, “Türkiye ve Maldivler birbirinden coğrafi açıdan uzak olmakla birlikte hem ikili düzeyde hem de uluslararası platformlarda yakın ilişkilere sahip iki ülkedir. Bugünkü toplantımızda değerli mevkidaşımla özellikle sivil havacılık ve deniz taşımacılığı alanlarındaki ilişkilerimizi etraflıca değerlendirdik. Denizcilik alanında özellikle deniz emniyeti gemi inşa hususundaki iş birliği olanaklarında olmak üzere birlikte atabileceğimiz somut adımları değerlendirdik. Bu anlaşma ile sivil havacılık alanındaki ilişkilerimizin hukuki altyapısını da güçlü bir şekilde belirlemiş oluyoruz. Anlaşma trafik rahatlığı, uçuş kapasitesi, uçuş güvenliği ve ücret tarifeleri gibi iki ülke arasındaki sivil havacılığa dair birçok konu düzenlemektedir” dedi.

“Şu anda ülkemize ulaşmış herhangi bir kirlilik yok”

Suriye'deki elektrik santralindeki petrol sızıntısıyla ilgili de teyakkuz halinde olduklarını belirten Bakan Karaismailoğlu, “Geçtiğimiz son pazartesi sabahından itibaren teyakkuz halindeyiz. Ülkemizin Suriye sınırlarının 110 kilometre güneyinde elektrik santralinden petrol sızıntısı oldu ve Akdeniz'e doğru yayılmaya başladı. Öncelikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kıyılarını, denizlerini koruma altına aldık. Şu anda ülkemize ulaşmış herhangi bir kirlilik yok. Bütün tedbirlerimizi aldık, römorkörlerimiz, denizlerimiz ve kirlilikle mücadele gemilerimiz bölgede. Özellikle bu sabah itibarıyla 13 tır araçlarımız, ekipmanlarımız İskenderun'u çevirmiş durumda ülkemize ulaşmaması için. Bu kirlilik konusunda ülkemiz çok tecrübeli, biz bütün hazırlıklarımızı bunlara göre yapmıştık. Çünkü, biz 2020 yılında İstanbul Boğazı'ndan yaklaşık 78 milyon ton ham petrol geçişini sağlıyoruz. Burada olabilecek olumsuzluklara karşı hazırlıklarımızı almış, teyakkuz durumunda bekletiyoruz. Bütün bilgi ve birikimi şu anda Hatay ve İskenderun ve Akdeniz için bu kirliliğin ülkemize gelmemesi için bütün ekiplerimiz mücadele için teyakkuz halindeyiz. İnşallah ülkemize zarar vermeden bu işin de üstesinden gelmek için büyük bir çaba göstermekteyiz. Şu an için tehlike kontrolümüz altında, bütün tedbirlerimizi aldık” dedi.

Ömer Faruk Yıldız

