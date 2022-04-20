Bakan Karaismailoğlu, AKM-Gar-Kızılay metro şantiyesi işçileriyle sahur yaptı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AKM-Gar-Kızılay metro şantiyesi çalışanları ile birlikte sahur yaptı. Bakan Karaismailoğlu, burada bulunan şantiyedeki mühendis ve ustalardan bilgi aldı. Tren hatlarında olduğu gibi kent içi raylı sistemde de çalışmaları Bakanlık olarak yürüttüklerini bilgisini veren Karaismailoğlu, “20 yıldır ülkemizin de milletimizin de kaderini, kimsenin eline bırakmadık. Bundan sonra da bırakmayacağız. Milletimizi de kimsenin keyfine mahkum etmeyeceğiz. Onlara kalsa vatandaş bekleyecek, metro işlerine ayrılan kaynak başka yerlere aktarılacak, hizmet bekleyen vatandaş da çile çekmeye devam edecek. Buna "dur" demek için hızla çalışıyoruz. Ülkemiz genelinde 12 ilimizde işletilen kent içi raylı sistem hattı yaklaşık 812 kilometredir. Bunun 312 kilometreden fazlası ne mutlu ki bize Bakanlığımızca yapıldı. Bu hatlarımızda günde 6,5 milyondan fazla, yıllık ise yaklaşık 2 milyar 393 milyon yolcu taşımaktayız" diye konuştu.

İstanbul'daki çalışmalara ilişkin bilgiler veren Bakan Karaismailoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Bakanlığımız yaklaşık 185 kilometre uzunluğundaki 14 ayrı raylı sistem hattının inşaatını bir an önce tamamlamak, milletimizin hizmetine sunmak için gece gündüz çalışmakta. İstanbul'da Pendik-Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattı, Bakıköy-Bahçelievler-Kirazlı metro hattı, Başakşehir Çam ve Sakura-Kayaşehir metro hattı, Halkalı-Başakşehir-Havalimanı metro hattı, Altunizade Ferah Mahallesi-Çamlıca Cami-Bosna Bulvarı raylı sistem projesi, Kazlıçeşme-Sirkeci raylı sistem ve yaya odaklı yeni nesil ulaşım projesi ve Gayrettepe-Kağıthane-Havalimanı metro hattı projeleri olmak üzere İstanbul'da 103,3 kilometre uzunluğunda 7 ayrı hatta kent içi raylı sistemde çalışmaya devam ediyoruz.”

Bakan Karaismailoğlu, Kocaeli, Konya, Kayseri, Gaziantep'te Bakanlık tarafından yapımına devam edilen kent içi raylı sistem projelerini anlattı. Karaismailoğlu, Ankara'da yapılan kent içi raylı sistem çalışmalarına ilişkin ise Bakanlık tarafından yapımı tamamlanan, Çayyolu, Sincan ve Keçiören metro hatları ile yine Bakanlık tarafından yenilenerek 2018'de hizmete alınan Sincan-Kayaş Başkentray hattını örnek gösterdi.

“Projede şu anda yüzde 92 genel ilerleme kaydettik”

Projede şu anda yüzde 92 genel ilerleme kaydettikleri bilgisini veren Bakan Karaismailoğlu, "Şimdi de AKM-Gar-Kızılay metrosunu inşa ediyoruz. Bu bağlantıyı da tamamladığımızda Ankara metrolarının toplam hat uzunluğunu yaklaşık 3 katına çıkacak. Gar İstasyonu, Adliye İstasyonu ve Kızılay İstasyonu olmak üzere 3 istasyondan oluşan AKM-Gar-Kızılay metrosu, Keçiören'den Kızılay'a aktarmasız metro ulaşımı sağlaması açısından çok önemli bir projemiz. Yüksek yolcu kapasitesiyle hattaki ilk istasyon olan Gar İstasyonu'nda vatandaşlarımız Yüksek Hızlı Tren Garı'na ulaşacak, buradan Başkentray ve Ankaray'a aktarma yapma imkanına da sahip olacak. Adliye İstasyonu'nda M1 hattına, Başkentray'a, son istasyon olan Kızılay İstasyonu'nda ise Batıkent Metrosu'na, Çayyolu Metrosu'na ve Ankaray Metrosu'na aktarma yapabilecek. Projede şu anda yüzde 92 genel ilerleme kaydettik” diye konuştu.

Karaismailoğlu, Gar İstasyonu'nun yüzde 98'i, Adliye İstasyonu'nun yüzde 93'ü ve Kızılay İstasyonu'nun yüzde 45'inin bitirildiğini açıkladı.

Bakan Karaismailoğlu, daha sonra işçilerler hatıra fotoğrafı çektirdi.

Hidayet Türkyılmaz - Mehmet Kalay

