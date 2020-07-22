Bakan Karaismailoğlu, Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi'nde incelemelerde bulundu

Merkezin çalışmaları hakkında bilgi alan Bakan Karaismailoğlu, Semahat adlı tankerin kaptanı ile yaptığı görüşmede, gemi personelinin durumuna, geminin rotasına ve yüküne ilişkin bilgi aldı ve gemideki Covid-19'a karşı alınan önlem olup olmadığını sordu. Gemi kaptanı ise, Covid-19 tedbirleri kapsamında çoğu limanda personelin gemi dışına çıkışının yasak olduğunu ve dışarıdan gelen liman personellerinin de kısıtlı sayıda bulunduğunu söyledi.

Bakan Karaismailoğlu, Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi ve Sahil Güvenlik Komutanlığının koordinasyon ve iş birliği içerisinde 2009-2020'de gerçekleştirilen 7 bin 600'ü geçkin arama kurtarma faaliyetinde bulunduklarını vurguladı. Karaismailoğlu, inceleme sonrasında yaptığı konuşmada, Türk ve dünya denizlerindeki Türk gemilerinin takibinin öncelikli konulardan biri olduğunu vurgulayarak, “Türk arama kurtarma bölgesinde meydana gelen arama kurtarma olaylarına en kısa sürede reaksiyon gösterilmesi maksadıyla 8 bin 484 kilometrelik sahil şeridinde Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi ve Sahil Güvenlik Komutanlığımızın koordinasyon ve iş birliği içerisinde 2009-2020'de gerçekleştirilen 7 bin 600'ü geçkin arama kurtarma faaliyetinde bulunduk” dedi.

"Amacımız, temiz denizlerde emniyetli denizcilik"

Karaismailoğlu, merkezin iç sular, kara suları ve açık deniz sahalarında oluşabilecek deniz kazaları dolayısıyla ortaya çıkabilecek deniz çevresinin kirliliği hususunda da ilk irtibat noktası olarak görev yaptığını vurgulayarak şunları söyledi:

“Merkezimiz ayrıca yolcuların, mürettebatın ve geminin güvenliğini tehdit eden terörist hareketlerin önlenmesine yönelik işlem ve önlemler konusunda ülkemizin ilk temas noktası olarak belirlenmiştir. Gemilerimizin tehlikeye maruz kalmaları, kaybolmaları, kazaya uğramaları halinde uydu destekli deniz ve hava gücü imkanlarımızı seferber ederek, arama kurtarma çalışmalarını büyük bir hızla ve koordineli olarak yürütüyoruz. Amacımız, temiz denizlerde emniyetli denizciliktir.”

"Mega yat imalatı ve gemi söküm sektöründe dünya üçüncüsüyüz”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 2003'ten bu yana denizcilik sektörüne 9,4 milyar liralık yatırım harcaması yaptığını ve sektörde devam eden 205 projenin mali değerinin ise 6 milyar lira olduğunu belirten Karaismailoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

“Mega yat imalatı ve gemi söküm sektöründe dünya 3'üncüsüyüz. 18 yılda dünya denizcilik filosuna göre yüzde 87 daha fazla büyüme sağladık. Gemi üretiminde hedefimiz yüzde 80 oranında milli ve yerliliktir. Denizcilik sektörüne yakıt KDV indirimi ve kira muafiyetleriyle ciddi destekler sağladık. Milli gelirimizdeki denizciliğimizin oranını yüzde 2,4'ten çok daha yukarılara çekmek istiyoruz. 2019 yılında da yüzde 1,59'la bütün zamanların en iyi derecesiyle yine 'Beyaz Bayrak' almaya hak kazandık.”