Bakan Karaismailoğlu Ankara-Niğde Otoyolu'nda incelemelerde bulundu

Bakan Karaismailoğlu, Ankara-Niğde Otoyolu şantiyesinde ve otoyol hattında helikopterle havadan incelemelerde bulundu.

Bakan Yardımcısı Enver İskurt ile Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu'nun da eşlik ettiği Karaismailoğlu, hükümet olarak ulaştırma altyapısına büyük önem verdiklerini belirterek, bu kapsamda yüksek hızlı demiryollarından havalimanlarına kadar tüm ulaşım altyapısının 18 yılda büyük değişim gösterdiğine dikkat çekti. Bakan Karaismailoğlu, Ankara-Niğde Otoyolu'nun 105 kilometrelik Ankara-Acıkuyu Kavşağı arası 1. kesimi ile 57 kilometrelik Alayhan Kavşağı-Gölcük Kavşağı arasındaki 3. kesimini Ağustos'un sonunda hizmete açacaklarını belirterek, “Biz de bugün açılışa hazır hale gelen otoyolumuzun havadan son incelemesini yapmış olduk” dedi.

Ankara-Niğde Otoyolu'nun 1,2 milyar euro yatırım tutarı ile yapıldığını ifade eden Karaismailoğlu, “275 kilometresi otoyol, 55 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere 330 kilometre uzunluğundaki bu otoyol ile Ankara Mersin'e, Adana'ya, Gaziantep'e ve hatta Şanlıurfa'ya kadar kesintisiz bölünmüş yol ile bağlanmış olacak. Proje ile 12 adet kavşak, yaklaşık 3,5 kilometre uzunluğunda 5 adet viyadük, 49 adet köprü ve 75 adet üst geçidi tamamlamış olacağız” ifadelerini kullandı.

Karaismailoğlu, projeyi havadan helikopterle incelemesinin ardından ana şantiyeyi ve kontrol merkezini de ziyaret etti. Yatırımda gelinen son durumu yerinde inceleyen Bakan Karaismailoğlu, “Biz de bugün açılışa hazır hale gelen otoyolumuzun havadan son incelemesini yapmış olduk. Projemizde gelinen son durumu da yerinde ilgili bakan yardımcımız ve karayolları yetkililerimiz ile inceledik. Hem ana şantiyemizi hem de kontrol merkezimizi ziyaret ettik. Ağustos ayı sonunda iki kesimde açılışı yapmak üzere tüm hazırlıklarımız tamam” diye konuştu.

Kapadokya gibi önemli turizm merkezlerine konforlu ulaşım sağlanacak

Söz konusu otoyolun açılması ile Edirne ile Şanlıurfa arasında kesintisiz karayolu bağlantısının sağlanmış olacağını vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, “Bu otoyol ile Türkiye'nin doğusunu batısına bağlamış olacağız. Edirne ve İstanbul, Ankara ve hatta Kırşehir Şanlıurfa'yla kesintisiz otoyol ile bağlanmış olacak. Ayrıca Tuz Gölü ve Kapadokya gibi önemli turizm merkezlerine de ulaşımı konforlu hale getireceğiz” dedi.

"Uluslararası öneme sahip ulaşım ağı hizmet verecek"

Bakan Karaismailoğlu, Ankara-Niğde Otoyolu'nun hizmete girmesi ile Marmara, Karadeniz, İç Anadolu, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerini birbirine bağlayan uluslararası öneme sahip bir ulaşım ağını da hizmete sunmuş olacaklarını söyledi. Otoyolun Türkiye'nin hem doğu-batı koridoru, hem de kuzey-güney koridoru için önemli olduğuna işaret eden Karaismailoğlu, “Bu vesileyle bu projenin bu noktaya gelmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Mevlüt Hasgül

