Bakan Karaismailoğlu: 'Bu yılın ilk çeyreğinde haberleşme sektörü yüzde 21 büyüdü'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hazırlanan “Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü 3 Aylık Pazar Verileri Raporu'nu” değerlendirdi. Bu yılın birinci çeyreğinde haberleşme sektöründeki büyümenin devam ettiğini aktaran Karaismailoğlu, ilk üç aylık dönem itibarıyla BTK tarafından yetkilendirilen 444 şirketin 801 yetki belgesi bulunduğunu kaydetti. Sektörde faaliyet gösteren işletmecilerin birinci çeyrekte net satış gelirlerinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21 artarak 25,5 milyar liraya yükseldiğini duyuran Karaismailoğlu, mobil abone sayısının 87,4 milyona ulaştığının altını çizdi.

160 milyon mobil numara taşındı

Bu yılın ilk çeyreğinde toplam mobil trafik miktarının 76 milyar dakika olduğuna vurgu yapan Karaismailoğlu, “Mobil abone yaygınlığı yüzde 103,2 seviyesinde gerçekleşti. Mobil abonelerin 81,3 milyonunun 2016 yılında hizmete başlayan 4.5G aboneliğini tercih ettiği ve 4,5G hizmetinin toplam abonelerin yüzde 93'ünü oluşturduğu görülüyor. Makineler arası iletişim (M2M) abone sayısı 7,9 milyonu aştı. Taşınan toplam mobil numara sayısı 160 milyona ulaşırken, sabit hatlarda ise toplamda 2,4 milyon numara taşıma işlemi gerçekleştirildi” dedi.

478 bin kilometre fiber altyapısına ulaşıldı

70,5 milyonu mobil olmak üzere toplam genişbant internet abone sayısının 88,8 milyona çıktığının altını çizen Karaismailoğlu, abone sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 arttığını ifade etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, “Geçen yılın aynı dönemine göre en yüksek artış yaklaşık yüzde 70 ile kablosuz-telsiz sabit internet hizmeti abone sayısında yaşandı. 2022 yılı birinci çeyreğinde 478 bin kilometre fiber altyapısına ulaştık. Fiber internet abone sayısı da yıllık bazda yüzde 21 artışla 5 milyonu geçti. Genişbant internet abonelerin kullanımları da 2022 yılı birinci çeyreğinde önemli ölçüde artış gösterdi. Sabit genişbant internet abonelerinin aylık ortalama kullanımı 229 GByte seviyesinde, mobil genişbant internet abonelerinin aylık ortalama kullanımı ise 12,6 GByte seviyesinde gerçekleşti. Bir önceki üç aylık döneme göre; sabit genişbant internet abonelerinin aylık ortalama kullanımında yüzde 12 ve mobil genişbant internet abonelerinin aylık ortalama kullanımında ise yüzde 15 civarında artış oldu” ifadelerini kullandı.

Ömer Faruk Karataş

