Bakan Karaismailoğlu, Bursa Şehir Hastanesi metro hattının temelini attı

Bursa'da yapımı Ulaştırma Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 1.6 milyarlık Şehir Hastanesi raylı sistem inşaatına ilk kazma vuruldu. Sanayiiyle, ticaretiyle, tarımıyla, turizmiyle ayrıcalıklı bir şehir olan Bursa'nın son 19 yılda hayata geçirilen ulaştırma ve altyapı yatırımlarıyla da etkinliğini katbekat artırdığını ifade eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "2003'ten bu yana büyük bir hamle ve 1 trilyon lirayı aşan yatırımlarla tüm Türkiye sathında gerçekleştirdiğimiz dev projelerin hedefi, tüm şehirlerimizi dünyayla ve birbirleriyle ulaşımın her modunda bağlayarak yeni yatırımları, üretkenliği, verimliliği ve istihdamı artırmaktır. Türkiye dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma hedefine ilerlerken, kurduğumuz eksiksiz ulaşım ve haberleşme altyapısı en önemli dayanağımız olacaktır. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, insan, yük ve data ulaştırmada, hedef odaklı bir altyapı kurulması için çalışmalarımızın odağını lojistik, mobilite ve dijitalleşme olarak belirledik. Ulaşım ve Lojistik Master Planımız ve 2023 Stratejik Planımız doğrultusunda inşa ettiğimiz ulaştırma ağları ile bölgemizde bir lojistik süper güç haline geldik. Bölgemizde ve ülke sathında, iş dünyamıza ve insanımıza hareket kabiliyeti sağladık. Uzakları yakın ettik. Kara, hava, deniz ve demiryollarımızı hızlı, konforlu ve güvenli hale getirdik. Hem ulaştırmada hem de haberleşmede tüm süreçlerde dijitalleşme atağı başlatarak, her anlamda dünyayla senkronize hale geldik" dedi.

Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul Havalimanı gibi dev projeleri hayata geçirerek Bursa'yı da içine alan Marmara Ringini oluşturduklarını belirten Karaismailoğlu, "1915 Çanakkale Köprüsü'nü de 18 Mart 2022 de açarak, bölgemizi yükselen Avrasya ve Afrika coğrafyasının ticarî kavşak noktası haline getirmiş olacağız. Dünyanın ticaret yollarında; artan hakimiyetimiz Marmara Bölgesi ile sınırlı değil. Tüm Türkiye coğrafyası Orta Koridor dediğimiz, Londra'dan başlayarak Avrupa'yı Çin'e bağlayan yeni ticaret yolunun doğal bir köprüsü haline gelmiştir. Bugün, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı projesi ile dünya demiryolu taşımacılığında da iddiamızı ortaya koyarken, Pekin'den Londra'ya uzanan Demir İpek Yolu'nun en stratejik bağlantı noktası olduk. Orta Koridor'u etkin kullanabilirsek, halen yıllık 710 milyar dolar tutarında olan Avrupa-Çin ticaret trafiğinde söz sahibi olacağız. Bunlar sadece birkaç örnek. Ulaştırma ve haberleşmeyi işte böyle bir multi-disipliner bakış açısıyla ele alıyoruz. Devlet aklı ve ciddiyetiyle planlama yaparak, her adımımızı stratejik öngörülerle atarak, gelecek 100 yılı inşa ediyoruz" diye konuştu.

Yaptıkları büyük işlerin yanı sıra yola her geçen gün başka yeni projelerle, üstün nitelikli hizmetlerle devam ettiklerini belirten Karaismailoğlu, "Bu yatırımlarımız birer birer ülkemizin kazanç hanesine yazılmaya başladı. 2003-2020 yılları arasında bu yatırımların Gayri Safi Yurtiçi Hasılaya toplam 395 milyar dolar ve üretime 837,7 milyar dolarlık etkisi oldu. Toplam istihdama etkisi de yıllık ortalama 1 milyon 20 bin kişi olarak gerçekleşti. Yatırımlarımızın daha da büyük doğrudan ve dolaylı kazançlara dönüşümünü her geçen gün birlikte gururla izleyeceğiz. Elbette, Bursa da gösterdiği gelişim ve büyümeyle pek çok yeni ve dev yatırımı hak eden bir ilimiz. Son 19 yılda Bursa'nın sadece ulaşım ve iletişim altyapısına 12 milyar 830 milyon lirası Yap-İşlet-Devret kapsamında olmak üzere yaklaşık 27 milyar 485 milyon Lira yatırım yaptık. 2003'te 194 kilometre bölünmüş yolu vardı, 404 kilometre daha yeni bölünmüş yol yaparak toplamda 598 kilometreye ulaştık. İstanbul-Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, Bursa Çevre Otoyolu, Bursa-İnegöl-Bozüyük-Ankara Sınırı Yolu, Bursa-Karacabey Yolu, Bursa-Mudanya gibi nice yolu, bölünmüş yol haline getirdik. Nice köprülü kavşağı halkımızın hizmetine açtık. Bunlarla da yetinmeyerek kavşaklar, alt ve üst geçitler ile Bursa'nın dört bir yanını donattık. 1953 yılında çıkarılan bir yasayla Bursa-Mudanya hattının kapatılmasından yıllar sonra Bursa'yı demiryolu konforu ve hızı ile yeniden buluşturuyoruz. Ankara-İstanbul YHT hattına bağlantılı olarak Bursa-Yenişehir-Osmaneli arasında hızlı tren hattı inşa ediyoruz. Şu anda, 106 kilometre uzunluğundaki Bursa-Yenişehir-Osmaneli arasında iki kesim halinde yapım çalışmalarımız devam ediyor. 56 kilometre uzunluğundaki ilk kesim olan Bursa-Gölbaşı-Yenişehir hattında altyapı çalışmalarında yüzde 74,8 fiziki ilerleme sağladık. 50 kilometre uzunluğundaki Yenişehir-Osmaneli'nin arasında da çalışmalara başlıyoruz" şeklinde konuştu.

Dünyanın büyük olsun küçük olsun bütün şehirleri için ulaşımın en kolay ve hızlı sağlandığı yollardan birinin hiç şüphesiz metro hatları olduğunu ifade eden Bakan Karaismailoğlu, "Raylı sistemler, özellikle büyük şehirlerde var olan trafik sorununu ortadan kaldırmadaki en etkili ve en çevreci yolardan biridir. Büyük şehirlerimizde halkımız metro konforundan yararlanmakta ve bakanlığımız tarafından hayata geçirilen yeni projelerle, şehir içi metro hatlarımızın kapsamı sürekli olarak genişletilmektedir. İstanbul Başakşehir'de Çam ve Sakura Hastanesi'ne ulaşımı sağlayacak 6 kilometrelik metroyu, Kayseri'de şehir hastanesine ulaşımı sağlayacak 7 kilometrelik tramvayı, Kocaeli'de Şehir Hastanesi'ne erişim sağlayacak 3 kilometrelik tramvayı ve bugün burada Bursa Şehir Hastanesi'ne vatandaşımızın ulaşmasını sağlayacak 6 kilometrelik metroyu inşa etmeyi bize nasip eden Allah'a şükürler olsun. Bugün Emek-YHT Gar-Şehir Hastanesi metro hattı ile bu dev ulaşım yatırımlarına bir yenisini daha ekliyoruz. Bursa'mızda 4 İstasyonla hizmet verecek, 6 kilometre uzunluğundaki Emek-YHT Gar-Şehir Hastanesi hattı ile yeni bir başlangıç daha yapıyoruz. Bildiğiniz gibi, Emek-YHT Gar-Şehir Hastanesi hattı yapımı, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile bakanlığımız arasında 8 Haziran 2020 tarihinde imzalanan devir protokolü ile bakanlığımızca devralınmıştır. Metro hattımız tamamlandığında Bursa ilimizdeki raylı sistem uzunluğu 46,7 kilometreden 52,7 kilometreye ulaşacaktır. Mevcutta işletmede olan Emek-Arabayatağı metro hattı; yapacağımız uzatma ile Mudanya Bulvarı'nı kat ederek YHT Gar ve nihayetinde Şehir Hastanesi'ne ulaşacak ve Bursalı vatandaşlarımızın bu istikametlere ulaşmaları kolaylaştıracaktır. Bakanlığımızca devam ettirilen Bursa-Yenişehir-Osmaneli YHT hattı ve metronun entegre edilmesi ile tüm Bursa'nın hızlı tren erişimi için rahat ve dakik bir seçenek sunulmuş olacaktır. Projemiz kapsamında, 140 bin metrekare alan üzerinde metro depo bakım ve parklanma tesisi de inşa edilecektir. Bu yeni tesis, şehrin tüm metro araç filosunun bakım-tamir ve parklanma ihtiyacına da hizmet edecektir. Hattımız aç-kapa yöntemiyle inşa edilecek, bittiğinde caddelerin altından geçen ve yüzeyde alan işgal etmeyen bir sistem olarak çalışacaktır" dedi.

2023 yılı içinde tamamlanmasını hedeflenen Emek-YHT Gar-Şehir Hastanesi metro hattının faaliyete geçtiğinde çok büyük faydalar sağlayacağını ifade eden Karaismailoğlu, "2023-2050 yılları arasındaki 27 yıllık projeksiyonda; zamandan 796.66 milyon dolar, karayolu bakım ve işletmesinden 58 milyon dolar, önlenecek kazalardan 1.17 milyon dolar, hava kirliliği, iklim değişikliği, gürültü, doğa ve yeşil arazi maliyeti, biyolojik çeşitlilik, toprak ve su kirliliği gibi dışsal faydalardan 15.64 milyon dolar olmak üzere toplam ekonomik kazancımız 871.47 milyon dolar olacak. Ayrıca karbondioksit salınımı 235.13 ton azalacak. Bursa rahat bir nefes alacak" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise, "Türkiye'nin her yanı otoyollar, havalimanları, köprüler, demiryolları ve tünellerle donatıldı. Bu yatırımlar sayesinde bugün bir yerden bir yere gitmek artık eziyet olmaktan çıkıp, bir konfora dönüştü. Haliyle Bursa da bu vizyondan payını aldı ve ulaşım başta olmak üzere birçok alanda merkezi hükümetin de desteği ile önemli projeler hayata geçirildi. Göreve geldiğimizde önümüzde şehrimizin en önemli ihtiyaçlarının başında olan ulaşım konusu vardı. Bu konuda şehrimizi sokak sokak planlamaya yönelik çok detaylı, bilimsel temele dayalı bir çalışma gerçekleştirdik. Hedefimiz, 2035 yılına yönelik Bursa'nın ulaşım şebekesini planlamaktı. Raylı sistemler, toplu taşıma sistemleri, servis taşımacılığı, taksi işletmeleri transfer merkezleri, yaya düzenlemeleri, bisiklet altyapısı, karayolu sistemi otopark sistemi, yük taşımacılığı, temel başlıklarından oluşan planlama kararları oluşturuldu. Biz bir yandan bu planları hazırlarken bir yandan da ulaşım alanında, acil eylem planımız doğrultusunda önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Göreve geldiğimiz günden bu yana 470 kilometre sıcak asfalt çalışması gerçekleştirdik. Bursa'ya 13 adet köprü kazandırırken, 164 bin metre otokorkuluk yaptık. Bugün gerçekleştirdiğimiz temel atma töreni, yaptığımız çalışmaların meyvelerini toplamak adına önemli gelişmelerden biridir. Şu anda Bursa'nın mevcut raylı sistem hattı tramvay hatlarıyla birlikte toplam 47,2 kilometredir. 6 kilometre uzunluğundaki emek-şehir hastanesi hattı ve 9 kilometrelik kent meydanı-terminal hattının eklenmesi ile birlikte toplam raylı sistem hattımız 62 kilometreye çıkacak. 1 milyar 607 milyon 424 bin liraya mâl olacak olan, 4 istasyonlu Şehir Hastanesi hattının hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

AK Parti Dış İlişkiler Başkanı Efkan Ala, "Nereye gitsek Bursa'nın ulaşımını konuştuk. Dünyada birçok ülkeyi geride bırakan ticaret hacmine sahip olduğu için ulaşımı da çok önemli. Ulaşım için her zaman öncü olmaya çalıştık. Ne zaman Ulaştırma Bakanlığına bir konuda danıştığımızda her zaman öncelik verildi. Herkese bu konuda teşekkür ediyorum. Bu yatırımın herkes için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, "Bursa, yatırımlarıyla gelişim içerisindedir. Bursa'nın aldığı ulaştırma ve altyapı çalışmalarında bakanlıkların çok büyük emeği vardır. Bugün temelini attığımız yatırımda da emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Abdullah Çibir - Samet Doğru

