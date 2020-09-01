Bakan Karaismailoğlu: 'Eğribel Tüneli'ni 2021 yılı sonunu bulmadan faaliyete geçireceğiz'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, selden etkilenen Giresun'un Dereli ilçe merkezinde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Bakan Karaismailoğlu, iyileştirme çalışmalarında görev alan personelle bir süre sohbet ettikten sonra, esnaf ve vatandaşların da sorunlarını dinledi. Bazı iş yerlerini ziyaret eden Bakan Karaismailoğlu, esnafla bir araya geldi. Dereli esnafı, devletin tüm imkanları ile bölgede olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Burada basın mensuplarına bir açıklama yapan Bakan Karaismailoğlu, afetin üzerinden bir hafta geçtiğini belirterek, “Afetin izlerini silmek için canla başla çalışıyoruz. Çalışmalarımız belli bir noktaya ulaştı. En kısa zamanda afetin izlerini tamamen ortadan kaldıracağız” ifadelerini kullandı.

“Yeni köprü imalatlarımızın projeleri tamamlandı”

316 kilometrelik yol ağı üzerinde hasarlar oluştuğunu bildiren Bakan Karaismailoğlu, "Bunların bir kısmını giderdik, bir kısmında zaman alacak işler var. Yıkılan ve hasar gören köprülerimiz üzerinde onarımlar başladı. Yeni köprü imalatlarımızın projeleri tamamlandı. Şimdi yeni imalatlara başlıyoruz. En kısa zamanda bu afetin izlerini ortadan kaldırarak, kalıcı projelerimizi yapıp, afetlerden etkilenmeyecek projelerimizi hazırlayacağız" dedi.

“Yaptığımız çalışmalar ile bölge afetin izlerini unutup, daha güzel günlere en kısa zamanda ulaşacak”

Bölgede bir süre daha olacaklarını kaydeden Bakan Karaismailoğlu, "Hummalı bir çalışma var. Zaten belli bir seviyeye geldi. Afetin izleri ortadan belli bir seviyede kalktı. Hayat normale dönmeye başlıyor. Dükkanların içindeki temizlikler devam ediyor, bir kısmının temizliği tamamlandı. Dış cepheleri ve tadilatlarıyla ilgili çalışmalar var. Yaptığımız çalışmalar ile bölge afetin izlerini unutup, daha güzel günlere en kısa zamanda ulaşacak. Biz onların koordinesi için buradayız. Arkadaşlarımız yoğun bir çaba sarf ediyorlar. Biz de onlara güç, kuvvet veriyoruz. İnşallah el birliğiyle artık bu afetin üzerinden geleceğiz" ifadelerini kullandı.

“Yeni güzergah ve yeni projelerle derelerden etkilenmeyecek yatırımları vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir gün önce kenti ziyaret etmesinin hem kendilerine hem de bölge insanına büyük ölçüde moral verdiğini söyleyen Bakan Karaismailoğlu, “Yeni güzergah ve yeni projelerle derelerden etkilenmeyecek yatırımları vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Yeni yatırımlarımızın projelerini bir an önce tamamlıyoruz. İnşallah en kısa zamanda onların da imalatlarına başlayacağız. Bölge daha güzel günlere kavuşacak” dedi.

“Eğribel Tüneli'ni 2021 yılı sonunu bulmadan faaliyete geçireceğiz”

Dereli-Şebinkarahisar arasındaki Eğribel Tüneli'nde de incelemelerde bulunduklarını belirten Bakan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Bölgeyi çok yakından ilgilendiren Giresun-Dereli-Şebinkarahisar yol aksı üzerinde bulunan Eğribel bölgesindeki 5 bin 900 metrelik uzunluğu ile ülkemizin en önemli tünellerinden birisi olan Eğribel Tüneli'nde incelemelerde bulunduk. Tünelin kaba imalatları bitti, tünel inşaatları tamamlandı. Şimdi beton kaplamaları, elektromekanik sistemleri inşaatları başladı. İnşallah Eğribel Tüneli'ni de 2021 yılı sonunu bulmadan faaliyete geçireceğiz. Tünel bittiğinde 6 kilometre yol kısalıyor. Zamandan da 30 dakika tasarruf sağlıyoruz. Bölgenin ticaretine, istihdamına ve turizmine önemli katkı sağlayacak projemiz, bölgenin de sabırsızlıkla beklediği bir yatırım."